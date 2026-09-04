BDDK düzenlemesiyle sözleşme sayısından finansman limitlerine, yüksek tutarlı işlemlerden fonların değerlendirilmesine kadar birçok alanda değişikliğe gidiliyor. Yeni uygulamalar 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BİR KİŞİ EN FAZLA 2 AKTİF SÖZLEŞME YAPABİLECEK

Yeni düzenlemeyle bir kişi veya aynı risk grubundaki tarafların aynı tasarruf finansman şirketiyle yapabileceği aktif sözleşme sayısı sınırlandırılacak.

Buna göre bir müşteri aynı anda en fazla 2 aktif sözleşmeye sahip olabilecek. Bu sözleşmeler ise:

1 taşıt + 1 konut

1 taşıt + 1 çatılı iş yeri

şeklinde düzenlenebilecek.

Böylece aynı kişi üzerinden aynı şirketle birden fazla otomobil için ayrı ayrı aktif sözleşme yapılmasının önüne geçilecek.

FİNANSMAN LİMİTLERİ MİLYONLARCA LİRA ARTIRILACAK

Yeni dönemde tasarruf finansmanında uygulanabilecek üst limitler de yükseltilecek.

Finansman türü Yeni üst limit Taşıt 6 milyon 250 bin TL Konut 62 milyon 500 bin TL Çatılı iş yeri 62 milyon 500 bin TL Tüm sözleşmeler toplamı 62 milyon 500 bin TL

Yüksek tutarlı sözleşmeler için uygulanan parasal eşikler de artırılacak. Daha önce 2 milyon 509 bin 800 TL olan eşik 5 milyon TL'ye, konut veya çatılı iş yerinde 6 milyon 274 bin 500 TL olan sınır ise 12 milyon 500 bin TL'ye çıkarılacak.

FONLARIN NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİ DE DEĞİŞİYOR

Düzenleme yalnızca müşterilerin sözleşmelerini kapsamıyor. Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzlarında bulunan kaynakların değerlendirileceği alanlara da yeni sınırlar getiriliyor.

Müşterilerden toplanan fonlar; katılım bankalarındaki Türk lirası cinsinden özel cari veya katılma hesaplarında, belirlenen yurt içi kira sertifikalarında ve düşük riskli TL cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirilebilecek.

Fon havuzlarında nemasız şekilde bekletilen günlük bakiye için de binde 2 sınırı uygulanacak.

1 MİLYON TL'LİK OTOMOBİL İÇİN ÖRNEK HESAP

Sistemin işleyişi 1 milyon TL değerindeki bir otomobil üzerinden değerlendirildiğinde, yüzde 7 hizmet bedeli varsayımıyla 70 bin TL organizasyon veya hizmet bedeli ortaya çıkıyor.

Erken teslim için gereken tasarruf oranının yüzde 45 olması durumunda müşterinin 450 bin TL tasarruf etmesi gerekiyor. Şartların tamamlanmasının ardından kalan 550 bin TL ise tasarruf finansman şirketi tarafından karşılanıyor.

Tasarruf finansman sisteminde otomobil için 60 aya, konut için ise 120 aya kadar ödeme seçenekleri bulunabiliyor.

UZUN VADEDE ENFLASYON RİSKİ

Sistemde müşterilerin yaptığı tasarruflara kâr payı verilmemesi, özellikle uzun vadeli sözleşmelerde enflasyon riskini gündeme getiriyor. Ayrıca satın alınmak istenen konut veya otomobilin fiyatının yükselmesi, başlangıçta belirlenen finansman tutarının yetersiz kalmasına neden olabiliyor.

BDDK da tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzlarını müşterilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında kullanamayacağını ve fonların belirlenen faizsiz yatırım araçlarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Böylece tasarruf finansman sisteminde sözleşme sayıları, finansman limitleri ve şirketlerin fon yönetimine ilişkin yeni kurallar 1 Ekim 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.