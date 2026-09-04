Matriks Haber’in anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, faiz indirimi öngörenlerin sayısındaki artış dikkat çekti.

27 EKONOMİSTTEN 21’İ FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

4 Eylül’de güncellenen ankete göre, eylül ayı PPK toplantısı için tahmin veren ekonomist sayısı 20’den 27’ye yükseldi. Ekonomistlerin 21’i politika faizinin yüzde 37’de sabit bırakılacağını öngördü.

Faiz indirimi bekleyen 6 ekonomistten 5’i 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36’ya, bir ekonomist ise 300 baz puanlık indirimle yüzde 34’e çekileceğini tahmin etti.

Böylece ilk ankette 2 olan faiz indirimi bekleyen ekonomist sayısı 6’ya yükseldi. Politika faizi için medyan beklenti yüzde 37’de kalırken, ortalama beklenti yüzde 36,90’dan yüzde 36,70’e geriledi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EKİM AYI ÖNE ÇIKTI

Eylül toplantısında faiz değişikliği beklenmemesi halinde piyasada gözler ekim ayına çevrilecek. İlk faiz hamlesinin zamanlamasına ilişkin tahminde bulunan 16 ekonomistin medyan beklentisi, ekim ayında politika faizinin yüzde 36’ya indirilmesi yönünde oluştu.

İş Yatırım ve BBVA Research de ilk faiz indirimi beklentilerini aralık ayından ekim ayına çekti. İş Yatırım, yılın kalanında beklediği faiz indirimi sayısını da 1’den 2’ye yükseltti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu politika faizi medyan tahmini yüzde 35 seviyesinde korundu. Tahminler yüzde 34 ile yüzde 37 arasında değişirken, ortalama beklenti yüzde 35,17’den yüzde 35,15’e geriledi.

2027 yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 27’den yüzde 26’ya düştü. 12 ay sonrasına ilişkin medyan tahmin yüzde 30 seviyesinde kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,50

Ankette ekonomistlerin 2026 yıl sonu TÜFE medyan beklentisi yüzde 29,50 seviyesinde değişmedi. Tahminler yüzde 28 ile yüzde 30,40 arasında şekillenirken, ortalama beklenti yüzde 29,41 oldu.

2027 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 23 seviyesinde korundu. Ekonomistler, iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtirken, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarını enflasyon açısından temel yukarı yönlü riskler arasında görüyor.

TCMB’nin 10 Eylül toplantısının ardından 2026 yılında 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde iki PPK toplantısı daha bulunuyor