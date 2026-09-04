Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcının katılımıyla Halkbank Kuleleri’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Süreçten gelen olumlu sinyaller ve ABD’deki davanın kapanmasıyla artan küresel fon akışı, borsa tarafında büyük bir coşku yarattı. Borsa İstanbul’da işlem gören HALKB hisseleri üst üste ikinci günde de tavan seviyeden işlem gördü.

ABD’DEKİ 9 YILLIK DAVA BİTTİ, 1,1 MİLYAR DOLAR KAYNAK TEMİN EDİLDİ

Toplantıda bankanın yeni dönem stratejilerini paylaşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, uluslararası piyasalarda banka için yeni bir sayfanın açıldığını vurguladı.

Özdil, ABD’de 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamen sona ermesinin ardından küresel piyasalardan kaynak sağlama imkânlarının hızla genişlediğini belirtti.

Davanın kapanmasının hemen ardından yurt dışı piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında kaynak toplandığını bildiren Özdil, uluslararası tahvil ihraçları için yeni bir program başlatıldığını ve muhabir banka ağının da hızla büyüdüğünü ifade etti.

ÜÇÜNCÜ HALKA ARZ BANKAYA NE KAZANDIRACAK?

Yeni "5 Yıllık Stratejik Plan" doğrultusunda kârlı ve sürdürülebilir büyümeyi odak noktasına koyan Halkbank, halka arzdan elde edilecek sermaye ile şu alanlara odaklanacak:

• Sürdürülebilir Kredi Büyümesi: Güçlenen özkaynak yapısı sayesinde reels sektöre sunulan finansman imkânları artırılacak.

• Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ: Yapay zekâ entegrasyonu ve dijital bankacılık kanallarıyla mali bünye daha verimli hale getirilecek.

• KOBİ, Esnaf ve Girişimci Destekleri: Bankanın misyon kartı olan KOBİ, esnaf, sanatkâr, kadın ve genç girişimcilere yönelik avantajlı kredi paketleri sürecek.

• Bireysel ve Kurumsal Hedefler: Bireysel tarafta kredi kartı pazar payının artırılması; kurumsal tarafta ise enerji ve altyapı odaklı dev projelerin fonlanması hedefleniyor.

DÜNYA FİNANS MERKEZLERİNDE TALEP TOPLANACAK

Sürecin bir sonraki etabında uluslararası yatırımcı tanıtım turları (roadshow) başlatılacak. Halka arz sürecini yöneten konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Citi ve J.P. Morgan temsilcileri ile Halkbank üst yönetimi, dünyanın önde gelen finans merkezlerinde yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla bir araya gelerek talep toplama faaliyetlerini yürütecek.

Özdil, Türkiye Varlık Fonu, devlet, müşteriler ve çalışanların desteğiyle üçüncü halka arz sürecinin başarıyla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.

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