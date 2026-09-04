Kripto para piyasaları, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen güvercin tonlu mesajlar ve eylül ayına ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesiyle birlikte güçlü bir yükseliş dalgasına sahne oluyor.

4 Eylül itibarıyla yüzde 5'e yakın değer kazanan Bitcoin, 81.400 - 82.000 dolar aralığında işlem görürken, piyasalardaki tüm dikkatler mayıs ayından bu yana aşılamayan kritik direnç noktasına çevrildi.

KRİTİK DİRENÇ: 82.793 DOLAR

Piyasa analistleri ve yatırımcılar için mevcut rallinin devamlılığı açısından en kritik seviye 82 bin 793 dolar olarak öne çıkıyor.

En son 12 Mayıs tarihinde kısa süreliğine bu seviyenin üzerine çıkan ancak gelen kâr satışlarıyla geri çekilen Bitcoin, söz konusu direnci kırması durumunda yeni bir ivme yakalayabilir.

Uzmanlar, 82.793 dolarlık Mayıs zirvesinin kalıcı olarak aşılması halinde fiyatın teknik olarak 90 bin dolar bölgesine doğru hızlı bir hareket alanı kazanabileceğini belirtiyor.

ALTCOİN PİYASASINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Bitcoin öncülüğünde başlayan yukarı yönlü hareket, altcoin piyasasına da güçlü bir şekilde yansıdı. Sektörün önde gelen diğer varlıklarında kaydedilen son durum şu şekilde:

• Ethereum (ETH): Yüzde 5'in üzerinde primlenerek 2.500 dolar barajını tekrar aştı.

• XRP: Günlük bazda yüzde 9'u aşan primle günün en çok kazandıran majör coin'lerinden biri oldu ve 1,47 dolar seviyesine ulaştı.

• Solana (SOL): Yükseliş trendine eşlik ederek 105 dolar seviyesinde dengelendi.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN ANA FAKTÖR: FED BEKLENTİLERİ

Piyasalardaki bu canlılığın arkasında, Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı yumuşak tonda (güvercin) açıklamalar yatıyor.

Küresel yatırımcıların eylül ayı toplantısında faizlerin sabit tutulacağı veya gevşeme adımlarının yakınlaştığı yönündeki beklentilerinin artması, kripto gibi riskli varlıklara olan talebi yeniden canlandırdı.

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