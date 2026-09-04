Dün yüzde 2’yi aşan sert bir sıçrama kaydeden ons altın, 4.480 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken iç piyasada gram altın 6.900 TL bandında seyrediyor.

Açıklanacak veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı faiz kararına ilişkin beklentileri doğrudan şekillendireceğinden altın fiyatlarında yüksek volatiliteye (oynaklığa) yol açabilir.

Piyasalarda nefesler tutulmuşken, ABD Hazine Bakanlığı'nın müdahalelerinin zayıflık gösterdiği ve altın için inanılmaz derecede yükseliş sinyalleri olduğu yorumu geldi.

“ALTIN İÇİN SON DERECE GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ SİNYALİ"

Kitco News'a değerlendirmede bulunan Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı Adrian Day, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımları ve yen müdahalelerinin temel sorunları çözmekte yetersiz kaldığını vurguladı.

Piyasadaki asıl sorunun, ABD borçlanma senetlerine olan geleneksel talebin zayıflaması olduğunu belirterek şöyle değerlendirmede bulundu:

"Hazine piyasasının temel sorunu, 10 ve 30 yıllık tahvillerde devasa bir arz birikimi olmasına karşın yeterli sayıda alıcının bulunmamasıdır. Rusya sistem dışına itildi, Çin varlıklarını azaltıyor ve Japonya tarafı satışta. ABD tahvillerini makul fiyattan satamadığında Fed devreye girip bu borçları üstlenmek zorunda kalacak. Bu durum doları zayıflatırken altın için son derece güçlü bir yükseliş (boğa) sinyalidir."

PİYASA SENARYOLARI: FİYATLAR NE YÖNE EVRİLEBİLİR?

1. Zayıf İstihdam Verisi (Beklenti Altı): İş gücü piyasasında gevşemenin sürmesi, Fed'in faiz indirim süreçlerini hızlandıracağı beklentisini güçlendirir. Bu senaryoda dolar endeksi (DXY) düşerken, ons ve gram altında yeni rekor denemeleri tetiklenebilir.

2. Güçlü İstihdam Verisi (Beklenti Üstü): İstihdam ve ücret artışlarının kuvvetli gelmesi, sıkı para politikası algısını canlı tutarak altın fiyatlarında kâr satışlarını ve sert düzeltmeleri beraberinde getirebilir.

ABD İSTİHDAM RAPORUNDAN NE BEKLENİYOR?

Temmuz ayında tarım dışı istihdamın 23 bin kişi daralması piyasalarda soğuma sinyali olarak yorumlanmıştı. Ağustostaki tablonun geçici mi yoksa kalıcı bir zayıflamaya mı işaret ettiği 15.30'da netleşecek.

• İstihdam Beklentisi: Piyasa konsensüsü, ağustos ayında tarım dışı istihdamın 55 bin ile 58 bin kişi arasında artacağı yönünde.

• İşsizlik Oranı: İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.

• Ücret Artışları: Ortalama saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,3'lük bir yükseliş bekleniyor. Ücret artışlarının beklentiyi aşması durumunda hizmet enflasyonuna dair endişeler artabilir; bu da dolar endeksi ile ABD tahvil getirilerini yukarı taşıyarak altın üzerinde kısa vadeli satış baskısı oluşturabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.