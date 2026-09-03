Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,3 oranında güçlü bir primle tamamlayarak 6 milyon 927 bin 300 liraya yükseldi.

GÜN İÇİ EN DÜŞÜK SEVİYE 6,8 MİLYON LİRA OLDU

Gün içerisindeki işlemlerde en düşük 6 milyon 848 bin lira seviyesini test eden standart altın, en yüksek seviyesi olan 6 milyon 927 bin 300 liradan kapanış yaptı.

KMKTP verilerine göre altın piyasasında gerçekleşen toplam işlem miktarı 453,82 kilogram olurken, bu işlemlerin toplam parasal hacmi 3 milyar 111 milyon 963 bin 114,59 TL olarak kayıtlara geçti.

Piyasada işlem gören tüm kıymetli metallerin toplam işlem hacmi ise 3 milyar 130 milyon 785 bin 112,65 TL seviyesinde gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Günün sonunda altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar sırasıyla şu şekilde listelendi:

• Vakıf Katılım Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

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