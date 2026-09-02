Hollanda Merkez Bankası (DNB), altın rezervlerinin dağılımında önemli bir değişikliğe gitti. Banka, ABD ve Kanada'da tuttuğu altınların bir bölümünü Londra'ya taşıdı. Mart-Ağustos 2026 döneminde gerçekleştirilen transfer yaklaşık 86 tona ulaşırken, Londra Hollanda'nın en fazla altın rezervi tuttuğu merkez haline geldi.

JEOPOLİTİK İSTİKRARSIZLIK VURGUSU

Hollanda Merkez Bankası, rezervlerin yeniden dağıtılmasının arkasındaki nedenlerden birinin artan jeopolitik istikrarsızlık olduğunu belirtti.

DNB, olası krizlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçlarken, Hollanda'nın sahip olduğu altının pazarlanabilirliğini ve kriz dönemlerinde ne kadar hızlı kullanılabileceğini geliştirmeyi hedefliyor.

Rezervlerin farklı merkezlere daha dengeli biçimde dağıtılmasının coğrafi risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağı da belirtiliyor.

HOLLANDA'NIN 612,4 TON ALTINI VAR

Hollanda'nın toplam altın rezervi 612,4 ton seviyesinde bulunuyor.

Rezervlerin güncel değerinin yaklaşık 72,2 milyar euro olduğu belirtilirken, altınlar DNB'nin resmi dış rezervlerinin bir bölümünü oluşturuyor.

Hollanda Merkez Bankası, riskleri dağıtmak amacıyla rezervlerini tek bir ülkede tutmak yerine farklı finans merkezlerinde saklıyor. Hollanda sınırları içerisindeki rezervler ise DNB'nin Zeist'teki nakit merkezinde bulunuyor.

EN BÜYÜK PAY ARTIK LONDRA'DA

Transfer öncesinde Hollanda'nın altın rezervlerinin en büyük bölümü New York'ta bulunuyordu. Yeni dağılımla birlikte bu tablo değişti.

New York'un toplam rezervler içerisindeki payı yüzde 31,3'ten yüzde 18,5'e gerileyecek. Ottawa'nın payı ise yüzde 19,7'den yüzde 18,5'e düşecek.

Londra'nın payı yüzde 32,1'e yükselerek ilk sıraya çıkacak. Hollanda'nın Zeist kentinde tutulan rezervlerin payı ise yüzde 30,8 olacak.

Yeni dağılıma göre Hollanda'nın altın rezervlerinin tutulduğu merkezler şöyle olacak;

Londra: %32,1

Zeist: %30,8

New York: %18,5

Ottawa: %18,5

Böylece Hollanda, 612,4 tonluk altın rezervinin yaklaşık üçte birini Londra'da tutarken, rezervlerin geri kalanını Hollanda ve Kuzey Amerika'daki merkezler arasında dağıtmış olacak.