Ağustos ayında ons altın en yüksek 4.696 doları, gram altın ise 7.262 TL'yi gördü. Ancak eylül ayının başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Peki altın neden düşüyor? Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, düşüşün arkasındaki temel nedenlere dikkat çekti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Hansen’e göre altındaki son geri çekilmede yükselen faiz beklentileri, artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar etkili oluyor. Özellikle yüksek reel faizlerin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Petrol ve tarım ürünlerindeki fiyat artışları küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi de güçlendi. Bu durum altının cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTINI YÜKSELTMEDİ

ABD ile İran’ın yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden karşılıklı saldırılara başlaması da altın fiyatlarında beklenen yükselişi getirmedi.

Normal şartlarda jeopolitik risklerin artması altına yönelik güvenli liman talebini destekleyebilirken, yüksek faiz ve güçlü doların baskısı bu desteğin önüne geçti.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Hansen, yüksek reel faizlerin kısa vadede altın açısından olumsuz olduğunu belirtirken, borç ve para sistemine ilişkin uzun vadeli endişelerin altını desteklemeye devam edebileceğini ifade ediyor.

Saxo Bank, yıl sonu için ons altın fiyatının 4.929 dolara çıkabileceğini öngörüyor. RBC Capital Markets ise altının yılın geri kalanında 4.500-5.000 dolar bandında işlem görmesini, 2027 yılında ise 5.296 dolara ulaşmasını bekliyor.

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