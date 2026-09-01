Bir önceki seansı 6 milyon 855 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, gün sonunda yüzde 1,8 kayıpla 6 milyon 735 bin liraya geriledi.

Günün genelinde satıcılı bir seyrin hakim olduğu piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 715 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 832 bin lira seviyelerini test etti.

• Altın İşlem Hacmi: 4.582.708.294,67 TL

• Altın İşlem Miktarı: 674,61 kg

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 4.759.878.075,92 TL

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

KMKTP'de gerçekleşen yüksek hacimli işlemlerin ardından altın borsasında seans boyunca en aktif faaliyet gösteren kurumlar şu şekilde sıralandı:

• Vakıf Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

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