Altın yatırımcıları eylül ayının ilk işlem gününe hareketli fiyatlamalarla başladı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlarının ardından ons altında satış baskısı sürerken, piyasaların odağı bu hafta ABD'den gelecek kritik istihdam verilerine çevrildi. Ons altın sabah saatlerinde 4.431 dolar seviyelerinde işlem görürken, iç piyasada gram altının satış fiyatı 6.879 TL'ye geriledi. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Eylül 2026 Salı güncel altın alış-satış fiyatları...

1 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.878,90 TL - Satış 6.879,55 TL

Çeyrek altın: Alış 11.006,24 TL - Satış 11.248,06 TL

Yarım altın: Alış 21.948,70 TL - Satış 22.502,18 TL

Tam altın: Alış 43.860,00 TL - Satış 44.491,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 44.024,95 TL - Satış 44.854,67 TL

Ziynet altını: Alış 44.035,01 TL - Satış 44.866,74 TL

Ata altın: Alış 44.823,30 TL - Satış 45.961,71 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.709,16 TL - Satış 4.943,65 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.171,63 TL - Satış 6.406,21 TL

Gremse altın: Alış 109.226,00 TL - Satış 110.936,00 TL

Ons altın: Alış 4.431,25 dolar - Satış 4.432,01 dolar

ALTINDA GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Altın yatırımcısı açısından haftanın kritik gündemini ABD iş gücü piyasasına ilişkin veriler oluşturuyor. JOLTS açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verileri sırasıyla piyasaların radarında olacak.

Verilerin ABD iş gücü piyasasının gücüne ilişkin yeni sinyaller vermesi ve Fed'in bundan sonraki faiz adımlarına yönelik beklentileri değiştirmesi bekleniyor.

Piyasalarda eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 66, aralık ayındaki faiz artırımı ihtimali ise yüzde 89 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu nedenle istihdam rakamlarından gelecek güçlü ya da zayıf sinyallerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Altının fiyatlamasında yalnızca Fed beklentileri değil, Orta Doğu'daki gelişmeler de etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, küresel enflasyon endişelerini güçlendiriyor.

IG analisti Tony Sycamore, Warsh'ın şahin mesajları ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin altın üzerinde birlikte baskı oluşturduğunu belirtti. Sycamore, tek bir faiz artışının altın açısından oyunun kurallarını değiştirmeyebileceğini ancak iki veya üç faiz artışının daha ciddi bir risk yaratabileceğini ifade etti.