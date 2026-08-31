Canlı altın fiyatları 31 Ağustos 2026 tarihinde değişti. Altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. 31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahı ons altındaki gerilemenin iç piyasaya da yansımasıyla gram altın 6 bin 859 TL seviyesine çekildi. Çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 215 TL olurken, Cumhuriyet altını 44 bin 723 TL'den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,76 gerileyerek 4 bin 425 dolar seviyesine indi. Serbest piyasada gram altındaki kayıp ise yüzde 0,71'i buldu.

31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

TSİ 07.24 itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatları şu şekilde;

Gram altın: Alış 6.858,57 TL - Satış 6.859,41 TL

Çeyrek altın: Alış 10.973,72 TL - Satış 11.215,14 TL

Yarım altın: Alış 21.880,26 TL - Satış 22.431,52 TL

Tam altın: Alış 43.811,00 TL - Satış 44.566,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.894,87 TL - Satış 44.723,35 TL

Ziynet altını: Alış 43.892,95 TL - Satış 44.722,41 TL

Ata altın: Alış 45.108,05 TL - Satış 46.253,42 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.704,98 TL - Satış 4.947,80 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.164,84 TL - Satış 6.412,21 TL

Gremse altın: Alış 109.104,00 TL - Satış 111.039,00 TL

Ons altın: Alış 4.424,46 dolar - Satış 4.425,29 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ? FED VE WARSH ETKİSİ

Altın piyasasında geçen hafta yaşanan rallinin ardından satış baskısı öne çıktı. Düşüşte Fed yetkilisi Warsh'ın para politikasına ilişkin şahin mesajları etkili oldu.

Warsh'ın açıklamaları, Fed'in eylül ayında sürpriz bir faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği veya artırılabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD tahvil piyasasında da hareketlilik hızlandı. 2 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 4,36 seviyesine yükselirken, tahvil faizlerindeki artış yatırımcıların altın yerine faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesine neden oldu.

Altını baskılayan bir diğer gelişme ise doların küresel piyasalarda güç kazanması oldu. Dolar endeksindeki yükseliş, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı.

Fed'e yönelik faiz beklentilerinin değişmesi, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi bir araya gelince ons altında satışlar hızlandı. Ons altındaki geri çekilme ise iç piyasada gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıdı.