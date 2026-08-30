Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ons altındaki sert geri çekilme iç piyasaya da yansırken gram altın 6.900 TL sınırına kadar geriledi. Ons altında günlük kayıp yüzde 3'ü aşarken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da fiyatlar aşağı geldi. Peki gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 30 Ağustos 2026 Pazar günü güncel altın alış ve satış fiyatları...

30 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.907,88 TL, satış 6.908,74 TL

Çeyrek altın: Alış 11.052,60 TL, satış 11.295,79 TL

Yarım altın: Alış 22.036,12 TL, satış 22.591,59 TL

Cumhuriyet altını: Alış 44.210,40 TL, satış 45.045,00 TL

Tam altın: Alış 44.112,00 TL, satış 44.891,00 TL

Ziynet altını: Alış 44.210,40 TL, satış 45.045,00 TL

Ata altın: Alış 45.108,05 TL, satış 46.253,42 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.731,01 TL, satış 4.980,26 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.207,14 TL, satış 6.459,14 TL

Gremse altın: Alış 109.854,00 TL, satış 111.850,00 TL

Ons altın: Alış 4.454,16 dolar, satış 4.456,05 dolar

ALTINDA KAYIP KAPANIŞTA YÜZDE 3'Ü AŞTI

Altın piyasasında haftanın kapanışında satış baskısı öne çıktı. Ons altının günlük kaybı yüzde 3,13'e ulaşırken gram altında düşüş yüzde 3,01 olarak gerçekleşti.

Gram altının 6.900 TL sınırına kadar çekilmesiyle birlikte çeyrek altının satış fiyatı 11.295,79 TL, yarım altının satış fiyatı 22.591,59 TL ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı 45.045 TL oldu.

Yeni haftada küresel piyasalardaki dolar hareketi, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentileri altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek.