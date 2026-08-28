Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe odaklanırken, altın fiyatlarında geri çekilme yaşanıyor.

Altın fiyatlarındaki bu gevşemede, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Kevin Warsh’ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı kritik konuşma etkili oluyor.

Piyasa aktörleri, Warsh’ın açıklamalarından Fed’in önümüzdeki döneme ilişkin faiz yol haritasına dair net sinyaller arıyor.

Konuşma öncesindeki temkinli duruş, ons ve gram altın tarafındaki satış baskısını artırmış durumda.

28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne 4.579 dolar bandında başlayan ons altın ile TL bazlı gram ve ziynet altındaki son satış rakamları saat 07:05 itibarıyla şu şekilde sıralandı:

• Ons Altın: 4.579,85 USD

• Gram Altın: 7.107,08 TL

• Çeyrek Altın: 11.591,00 TL

• Yarım Altın: 23.174,00 TL

• Tam Altın: 45.903,26 TL

• Cumhuriyet Altını: 46.179,00 TL

• Gremse Altın: 115.110,16 TL

Uzmanlar, Jackson Hole'dan gelecek mesajların ardından piyasalardaki volatilitenin artabileceğini ve kısa vadeli yönün netleşeceğini ifade ediyor.