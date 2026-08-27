Güne düşüş eğilimiyle başlayan piyasada kilogram fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,6 değer kaybederek 7 milyon 75 bin 100 TL seviyesine indi.

Bir önceki işlem gününü 7 milyon 121 bin 200 TL'den tamamlayan standart altın, gün içerisinde en düşük 7 milyon 70 bin TL, en yüksek ise 7 milyon 120 bin TL seviyelerinden işlem gördü.

İŞLEM HACMİ 6,3 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

KMKTP verilerine göre altın piyasasındaki işlem trafiği ve toplam hacim detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İletim / İşlem Miktarı: 901,47 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 6.396.893.940,14 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 6.624.951.497,24 TL

PİYASADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün sonunda altın piyasasında en fazla işlem hacmine ulaşan finans kuruluşları ve kıymetli maden şirketleri sırasıyla şu kurumlar oldu:

• Türkiye Garanti Bankası

• Dünya Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

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