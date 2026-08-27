Cevdet Yılmaz, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Mollakara Altın Madeni'nin üretime başlamasıyla Türkiye'nin yıllık altın üretiminde yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlanmasının beklendiğini açıkladı.

Türk Altın İşletmeleri tarafından faaliyete geçirilen Ağrı Mollakara Altın Madeni'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

BU YIL 1 TON ALTIN ÜRETİLECEK

Açılış töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından Mollakara'da üretim aşamasına geçildiğini belirtti.

Madenin 16 Haziran'da açık ocak üretimine başladığını, 16 Temmuz'da ise ilk altın dökümünün gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, tesise yapılan yatırımın 250 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yılmaz, Mollakara'da bu yıl yaklaşık 1 ton altın üretimi beklediklerini, gelecek yıl üretimin 3 tona çıkmasının öngörüldüğünü açıkladı. Beş yıllık üretim döneminde ise toplamda 17 tona yakın altın çıkarılması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTACAK

Türkiye'nin mevcut yıllık altın üretiminin yaklaşık 30 ton seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, Mollakara'daki üretimin devreye girmesiyle bu miktarın yaklaşık 33 tona yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Böylece madenin tek başına Türkiye'nin yıllık altın üretimine yaklaşık yüzde 10 katkı sağlaması bekleniyor.

Yılmaz, beş yıllık dönemde üretilecek yaklaşık 17 ton altının bugünkü fiyatlarla 2,5 milyar dolar civarında bir değere karşılık geldiğini belirterek, yatırımın cari dengenin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

ALTIN İTHALATINA KARŞI YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Türkiye'nin her yıl 150 tondan fazla altın ithal ettiğini belirten Yılmaz, altın ithalatının enerji ve petrolün ardından cari açığın önemli kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, yerli altın üretiminin artırılmasının ithalata bağımlılığı azaltarak cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Madencilik sektörünün diğer birçok alandan farklı olarak yüksek katma değer oluşturduğuna dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin kendi topraklarındaki kaynakları ekonomiye kazandırmasının önemine vurgu yaptı.

MADEN BÖLGEYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Mollakara Altın Madeni'nin bölgesel istihdama da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Tesiste şu anda 265 kişinin doğrudan istihdam edildiğini belirten Yılmaz, tam kapasiteye ulaşıldığında bu sayının 337'ye çıkacağını söyledi.

Çarpan etkisiyle birlikte toplam istihdamın 1.500-2.000 kişi seviyesine ulaşabileceğini ifade eden Yılmaz, çalışanların en az yüzde 81'inin bölge halkından oluşmasının planlandığını kaydetti.

Mollakara'daki yatırımın hem Türkiye'nin yerli altın üretimini artırması hem de Ağrı ve çevresinde istihdam oluşturması hedefleniyor.