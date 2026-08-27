BDDK, bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verilerini açıkladı. Son verilerle birlikte uzun süredir kademeli olarak gerileyen KKM bakiyesi tamamen sıfırlandı.

KKM BAKİYESİ SIFIRA İNDİ

BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam bakiyesi önceki hafta 4 milyon TL seviyesindeydi.

Son haftada kalan tutarın da sistemden çıkmasıyla birlikte KKM bakiyesi 0 TL'ye geriledi.

Böylece Türkiye'nin ekonomi gündeminde yaklaşık 5 yıldır yer alan KKM hesaplarında bakiye kalmadı.

YILBAŞINDA 6,5 MİLYAR TL BULUNUYORDU

KKM'deki çözülme 2026 yılı boyunca da devam etmişti. Yılbaşında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 6,5 milyar TL seviyesindeydi.

Geçen hafta 4 milyon TL'ye kadar gerileyen bakiye, son BDDK verileriyle tamamen sıfırlandı.

KKM 2021'DE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Kur Korumalı Mevduat sistemi, Türk lirasındaki değer kaybının mevduat sahipleri üzerindeki etkisini sınırlamak ve TL mevduatı teşvik etmek amacıyla Aralık 2021'de uygulamaya alınmıştı.

Sistem ilerleyen dönemde önemli bir büyüklüğe ulaşırken, ekonomi yönetiminin normal TL mevduata geçiş politikasıyla birlikte KKM'den kademeli çıkış süreci başlatılmıştı.

(CNBC-E)