Bloomberg'de yer alan habere göre; Alman bankası Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Banka, TCMB'nin tahminlerini sürekli yukarı yönlü revize etmesinin piyasaya yön vermekten ziyade gerçekleşmeleri "geriden takip etmek" anlamına geldiğini belirtti. Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, bu durumun para politikasının öngörülebilirliğine ve merkez bankasının kredibilitesine zarar verebileceğini ifade etti.

"TCMB GECİKMELİ OLARAK TESLİM OLUYOR"

Ghose, TCMB'nin enflasyon beklentilerini yalnızca Enflasyon Raporu dönemlerinde güncellemesinin piyasadaki algıyı olumsuz etkilediğini savundu.

Özel sektör ekonomistlerinin ekonomik gelişmelere bağlı olarak beklentilerini sürekli revize ettiği bir ortamda TCMB'nin daha geç hareket ettiğini belirten Ghose, mevcut yaklaşımı "gecikmeli olarak teslim olmak" şeklinde değerlendirdi.

Commerzbank'a göre yukarı yönlü revizyonların sürekli hale gelmesi, merkez bankasının tahminlerinin piyasa açısından taşıdığı önemi de azaltabilir.

ENFLASYON RAPORLARI İÇİN UYARI

Ghose, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda piyasa aktörlerinin TCMB'nin Enflasyon Raporlarını ve orta vadeli hedeflerini geleceğe ilişkin dinamik bir tahmin aracı olarak değerlendirmeyi bırakabileceği uyarısında bulundu.

Böyle bir durumda raporların piyasa beklentilerini şekillendiren bir araç olmaktan çıkarak yalnızca belirli dönemlerde yayımlanan sunum belgeleri olarak algılanabileceğini ifade etti.

TCMB TAHMİNİ YÜZDE 26'DAN YÜZDE 28'E ÇIKARMIŞTI

TCMB, 13 Ağustos'ta yayımladığı Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmişti.

Merkez Bankası, daha önce yüzde 26 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmişti.

Revizyona gerekçe olarak jeopolitik belirsizlikler ile petrol, doğal gaz ve gıda fiyatlarındaki oynaklık gösterilmişti.

"HER YIL BENZER BİR TABLOYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Ghose, TCMB'nin tahmin yaklaşımına ilişkin eleştirisini geçmiş yıllara da taşıdı.

Commerzbank ekonomisti, her yıl benzer bir tablo görüldüğünü belirterek TCMB'nin yılın başında iyimser bir tahmin açıkladığını, ancak yıl sonuna yaklaşıldıkça ilk tahminin gerçekçiliğini kaybetmesiyle birlikte kademeli olarak yukarı yönlü revizyonlara gidildiğini ifade etti.

Raporda aynı tahmin revizyonu eğiliminin 2024 ve 2025 yıllarında da belirgin şekilde görüldüğüne dikkat çekildi.