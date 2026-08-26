Açıklanan verilerde kişisel gelirler ve tüketim harcamaları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon takibinde kritik rol oynayan çekirdek veriler tahminlere paralel bir seyir izledi.

Ülkede kişisel gelirler temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasa beklentisi gelirlerin yüzde 0,2 seviyesinde kalması yönündeydi.

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Yüzde 0,1 artış öngören piyasa beklentisini aşan bu veri, haziran ayında yüzde 0,3 artış olarak kaydedilmişti.

PCE FİYAT ENDEKSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi.

Sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 3,6 olarak açıklanması beklenen piyasa tahminlerinin üzerine çıkan endeks, haziran ayında aylık yüzde 0,1 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

ÇEKİRDEK PCE TAHMİNLERİ ŞAŞIRTMADI

Fed’in para politikası kararlarında doğrudan dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,3 yükseliş kaydetti.

Çekirdek göstergedeki bu gerçekleşmeler tamamen piyasa beklentileriyle paralel oldu. Söz konusu endeks haziran ayında da aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 seviyesinde artış göstermişti.