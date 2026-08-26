Azimut Portföy Yönetimi tarafından 26 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 25 Ağustos 2026 tarihinde KRDMA paylarında gerçekleştirilen satış işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Azimut Portföy, ortalama 58,94854 TL fiyat seviyesinden 2 milyon 350 bin lot KRDMA payı sattı.

Gerçekleştirilen satışın ardından kurucu olunan fonların KRDMA’daki toplam pay oranının %4,83 seviyesine gerilediği bildirildi.

Söz konusu işlem sonrasında Azimut Portföy’ün KRDMA paylarındaki toplam sahiplik oranı yüzde 5’in altına düşmüş oldu.

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