35 TL fiyattan halka arz olan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisseleri tekrar tavan oldu. İşte alım yapan aracı kurumlar...
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL), 31 Temmuz’da 35 TL fiyatla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
Hisseler, işlem görmeye başlamasının ardından 3 günlük tavan serisinin ardından tavan bozmuş, daha sonra yeniden tavan serisine girerek 10 gün boyunca tavan fiyatla işlem görmüştü. 105 TL seviyesine kadar yükselen KARCL, sonraki süreçte dalgalı bir seyir izledi.
Hisse bugün ise yeniden güçlü alımlarla karşılaştı. KARCL, yüzde 9,95 yükselişle 119,30 TL seviyesine kadar çıktı.
TSI 18.00 itibarıyla alım-satım yapan aracı kurumlar belli oldu.
KARCL’DE EN ÇOK ALIM YAPANLAR
|Kurum
|Net Lot
|Oran
|Maliyet
|GEDİK
|465.106
|%25,92
|116,70
|HALK
|403.767
|%22,50
|113,90
|TERA
|148.079
|%8,25
|109,123
|GLOBAL
|147.618
|%8,23
|120,698
|BANK OF AMERICA
|135.132
|%7,53
|111,948
Kaynak: ForInvet
SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Kurum
|Net Lot
|Oran
|Maliyet
|İŞ
|-364.592
|%20,32
|115,762
|OSMANLI
|-343.074
|%19,12
|107,215
|ZİRAAT
|-219.814
|%12,25
|114,19
|AHLATCI
|-166.252
|%9,27
|107,804
|AK
|-149.622
|%8,34
|114,756
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