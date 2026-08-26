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35 TL fiyattan halka arz olan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisseleri tekrar tavan oldu. İşte alım yapan aracı kurumlar...

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL), 31 Temmuz’da 35 TL fiyatla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Hisseler, işlem görmeye başlamasının ardından 3 günlük tavan serisinin ardından tavan bozmuş, daha sonra yeniden tavan serisine girerek 10 gün boyunca tavan fiyatla işlem görmüştü. 105 TL seviyesine kadar yükselen KARCL, sonraki süreçte dalgalı bir seyir izledi.

Hisse bugün ise yeniden güçlü alımlarla karşılaştı. KARCL, yüzde 9,95 yükselişle 119,30 TL seviyesine kadar çıktı.

TSI 18.00 itibarıyla alım-satım yapan aracı kurumlar belli oldu.

KARCL’DE EN ÇOK ALIM YAPANLAR

Kurum Net Lot Oran Maliyet
GEDİK 465.106 %25,92 116,70
HALK 403.767 %22,50 113,90
TERA 148.079 %8,25 109,123
GLOBAL 147.618 %8,23 120,698
BANK OF AMERICA 135.132 %7,53 111,948

KARCL tekrar tavanda: Alım yapanlar belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvet

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Kurum Net Lot Oran Maliyet
İŞ -364.592 %20,32 115,762
OSMANLI -343.074 %19,12 107,215
ZİRAAT -219.814 %12,25 114,19
AHLATCI -166.252 %9,27 107,804
AK -149.622 %8,34 114,756

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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