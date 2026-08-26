Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL), 31 Temmuz’da 35 TL fiyatla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Hisseler, işlem görmeye başlamasının ardından 3 günlük tavan serisinin ardından tavan bozmuş, daha sonra yeniden tavan serisine girerek 10 gün boyunca tavan fiyatla işlem görmüştü. 105 TL seviyesine kadar yükselen KARCL, sonraki süreçte dalgalı bir seyir izledi.

Hisse bugün ise yeniden güçlü alımlarla karşılaştı. KARCL, yüzde 9,95 yükselişle 119,30 TL seviyesine kadar çıktı.

TSI 18.00 itibarıyla alım-satım yapan aracı kurumlar belli oldu.

KARCL’DE EN ÇOK ALIM YAPANLAR

Kurum Net Lot Oran Maliyet GEDİK 465.106 %25,92 116,70 HALK 403.767 %22,50 113,90 TERA 148.079 %8,25 109,123 GLOBAL 147.618 %8,23 120,698 BANK OF AMERICA 135.132 %7,53 111,948

Kaynak: ForInvet

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Kurum Net Lot Oran Maliyet İŞ -364.592 %20,32 115,762 OSMANLI -343.074 %19,12 107,215 ZİRAAT -219.814 %12,25 114,19 AHLATCI -166.252 %9,27 107,804 AK -149.622 %8,34 114,756

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