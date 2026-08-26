MKK’nın açıklamasında, Merkezi Kaydi Sistem’de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlara yer verildi. Buna göre Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemesi 26 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı.

AHGAZ’ın temettü ödemesinde hisse başına 0,0576923 TL brüt, 0,0490384 TL net temettü ödendi. Temettü için hak kullanım tarihi ise 24 Ağustos 2026 olarak gerçekleşti.

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