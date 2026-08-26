Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 13 Ağustos 2026 tarihli bülteninde onayını alan dev bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihi resmen duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 27 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

SERMAYE YAPISINDAKİ DETAYLAR

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yürütülen süreçte şirketin sermaye yapısındaki değişim şu şekilde gerçekleşecek:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 58.000.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 638.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 750.000.000 TL

• Bedelsiz Artış Oranı: Yüzde 1000

Artırılan 580.000.000 TL'lik tutarın 176.000.000 TL’si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, kalan 404.000.000 TL’si ise hisse senedi ihraç primi hesabından karşılanacak.

Hak kullanım tarihi itibarıyla yatırımcılar ellerindeki her 1 adet SDTTR hissesi için 10 adet yeni bedelsiz pay alacak.

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