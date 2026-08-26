Hakkında daha önce geçici kısıtlama kararı alınan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) payları, 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren üzerindeki tedbirler olmadan işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından uygulanan VBTS tedbirleri kapsamında IZMDC paylarında bir süredir yürürlükte olan kısıtlamaya ilişkin detaylar şu şekilde:

• Hisse Kodu: IZMDC (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)

• Sona Erecek Tedbir: Kredili İşlem Yasağı

• Normalleşme Tarihi: 27 Ağustos Perşembe

27 Ağustos seans açılışıyla birlikte yatırımcılar, IZMDC paylarında yeniden kredili işlem gerçekleştirebilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.