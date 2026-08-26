Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan bildirime göre 25 Ağustos 2026 tarihinde hisse satışı gerçekleştirildi.

İşlemin öne çıkan detayları şu şekilde:

• İşlem Tarihi: 25/08/2026

• Fiyat Aralığı: 12,60 – 12,81 TL

• Satılan Nominal Tutarlı Pay: 75.590 TL (75.590 adet)

• Alış İşlemi: 0 TL

• Yeni Sermaye/Oy Hakkı Oranı: Yüzde 14,70

Gerçekleştirilen 75.590 adetlik satış işleminin ardından Osman Cavit Turunç’un Tureks Turunç Madencilik sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 14,70 seviyesine geriledi.

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