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Standart altının kilogram fiyatı, gün sonuna doğru gelen satışlarla birlikte değer kaybederek 7 milyon 121 bin 200 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

Gün içinde en düşük 7 milyon 117 bin 100 lira, en yüksek ise 7 milyon 156 bin 999 lira seviyelerini gören standart altın, dünkü 7 milyon 150 bin 500 liralık kapanışına kıyasla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

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Piyasadaki işlem hareketliliğine ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde:

• Altın İşlem Miktarı: 637,80 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 4 milyar 551 milyon 2 bin 564,83 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 4 milyar 554 milyon 281 bin 749,49 TL

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Altının kilogram fiyatı 7.1 milyon TL sınırına geriledi, Görsel 1

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında gün boyunca işlem hacmiyle öne çıkan ve piyasayı yönlendiren ilk 5 kurum sırasıyla şunlar oldu:

• Dünya Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Uğuras Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.122,50 7.123,47 % -1.1 18:44
Ons Altın / TL 221.134,08 221.222,22 % -1.27 18:59
Ons Altın / USD 4.596,35 4.596,94 % -1.33 18:59
Çeyrek Altın 11.396,00 11.646,88 % -1.1 18:44
Yarım Altın 22.720,77 23.293,75 % -1.1 18:44
Ziynet Altın 45.583,98 46.445,03 % -1.1 18:44
Cumhuriyet Altını 47.216,00 47.928,00 % 0.29 17:01
Tüm Altın Fiyatları

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