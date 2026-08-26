Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

Gün içinde en düşük 7 milyon 117 bin 100 lira, en yüksek ise 7 milyon 156 bin 999 lira seviyelerini gören standart altın, dünkü 7 milyon 150 bin 500 liralık kapanışına kıyasla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Piyasadaki işlem hareketliliğine ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde:

• Altın İşlem Miktarı: 637,80 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 4 milyar 551 milyon 2 bin 564,83 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 4 milyar 554 milyon 281 bin 749,49 TL

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında gün boyunca işlem hacmiyle öne çıkan ve piyasayı yönlendiren ilk 5 kurum sırasıyla şunlar oldu:

• Dünya Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Uğuras Kıymetli Madenler

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