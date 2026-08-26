Altın fiyatları ağustos ayında yaklaşık yüzde 16 yükselerek 4.700 dolar sınırına yaklaşırken Bank of America'nın (BofA) 2027 yılına ilişkin altın projeksiyonları yeniden öne çıktı. Banka, ons altında 2027'nin ikinci çeyreğinde 5.000 dolar seviyesini öngörürken, bu fiyatların kalıcı olabilmesi için yatırımcı talebinin mevcut seviyelerin üzerine çıkması gerektiğine dikkat çekiyor.

BOFA'NIN 5.000 DOLARLIK ALTIN TAHMİNİ

Bank of America'nın ağustos ayında yayımladığı projeksiyonlarda ons altının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 4.250 dolar seviyesinde olması bekleniyordu.

Banka, 2027 ile birlikte yükselişin devam edeceği bir görünüm çizdi.

BofA'nın çeyreklik ons altın tahminleri şöyle;

2026 4. çeyrek: 4.250 dolar

2027 1. çeyrek: 4.750 dolar

2027 2. çeyrek: 5.000 dolar

2027 3. çeyrek: 5.000 dolar

2027 4. çeyrek: 4.500 dolar

2027 yılı ortalaması: 4.813 dolar

Ancak altında son haftalarda yaşanan hızlı yükseliş, bankanın kısa vadeli tahminlerini şimdiden geride bıraktı. BofA'nın ağustos projeksiyonunda 2026'nın üçüncü çeyreği için 3.900 dolar, son çeyreği için ise 4.250 dolar tahmini bulunuyordu.

Ons altının 4.600 doların üzerine çıkmasıyla piyasa, bankanın kısa vadeli beklentilerinden çok daha hızlı hareket etmiş oldu.

5.000 DOLAR İÇİN BU ŞARTI İŞARET ETTİ

BofA Emtia Stratejisti Michael Widmer, altındaki yükselişin devam edebilmesi açısından yatırım talebinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Banka tarafından yapılan hesaplamalara göre mevcut yatırımcı alımları, ons altında 5.000 dolardan ziyade yaklaşık 4.000 dolarlık bir fiyat seviyesiyle daha uyumlu.

Widmer, altının 5.000 dolara doğru ilerleyebilmesi için yatırımcı alımlarının hızlanması gerektiğini belirtti.

BofA verilerine göre yatırım amaçlı altın talebi yılın başından bu yana yıllık bazda yüzde 7,3 arttı. Aynı dönemde altının ortalama fiyatı 4.360 dolar seviyesinde gerçekleşti.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTINA 51 TONLUK TALEP

Altının yükselişini destekleyen bir diğer unsur merkez bankalarının alımları oldu.

BofA verilerine göre merkez bankalarının altın alımları haziran ayında 51 tona ulaştı. Bu rakam, önceki 12 aylık dönemde görülen aylık ortalama 27 tonluk alımın neredeyse iki katına karşılık geliyor.

Banka, yüksek fiyatlara rağmen hurda altın arzının beklenenden daha sınırlı kaldığına da dikkat çekiyor. Mücevher ve diğer fiziki altın kullanıcılarının da yükselen fiyatlara tahmin edilenden daha dirençli olduğu belirtiliyor.

Buna karşılık BofA'ya göre yükselişin sürdürülebilirliği açısından eksik kalan önemli parçalardan biri altın ETF'lerine yönelik güçlü para girişleri.

ETF girişlerinin merkez bankaları ve özel yatırımcıların talebiyle birlikte hızlanması halinde 5.000 dolar senaryosunun daha güçlü bir zemine oturabileceği değerlendiriliyor.

ABD POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK ALTINI DESTEKLİYOR

Bank of America, ABD'nin para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizliği de altının yükselişini destekleyen temel faktörlerden biri olarak gösteriyor.

Para politikasının yönü, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve doların seyri konusundaki belirsizliklerin güvenli liman talebini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması sonrasında tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların zayıflaması da altına destek verdi.

ALTINDA 5.000 DOLAR ARTIK UZAK DEĞİL

Ons altının halihazırda 4.600-4.700 dolar bandına ulaşmış olması, BofA'nın 2027 için öngördüğü 5.000 dolarlık seviyeyi önceki aylara kıyasla çok daha yakın hale getirdi.

Ancak banka açısından kritik soru artık altının 5.000 dolara ulaşıp ulaşamayacağından çok, mevcut yükseliş hızının yatırım talebi tarafından desteklenip desteklenemeyeceği.

Üstelik piyasadaki beklentiler BofA ile sınırlı değil. UBS, Haziran 2027 için ons altında 5.200 dolar hedefi açıklarken, RBC'nin iyimser senaryosunda fiyatın 5.300 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Kısa vadede ise hızlı yükselişin ardından düzeltme riski bulunuyor. ABD'den gelecek PCE enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlar, faiz beklentilerini değiştirerek altında kar satışlarına neden olabilir.

BofA'nın uzun vadeli 5.000 dolar senaryosu ise yalnızca Fed'in faiz politikasına dayanmıyor. Banka; ABD politikalarına ilişkin belirsizlik, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve yatırımcıların güvenli liman arayışını yükseliş beklentisinin temel dayanakları arasında gösteriyor.