Altın fiyatları, önceki seansta yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından zirveden geri çekildi. Ons altındaki sınırlı kayıp iç piyasaya da yansırken gram altın 7.183 TL, çeyrek altın ise 11.745 TL civarında işlem görüyor. Piyasaların gözü bugün ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine çevrildi.

Altın piyasasında son günlerde etkili olan yükselişin ardından fiyatlarda soluklanma görüldü. Önceki seansta mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini test eden ons altın, 26 Ağustos Çarşamba sabahında hafif kayıpla 4.648 dolar civarında hareket ediyor.

Serbest piyasada gram altın da yüzde 0,27 gerilerken Cumhuriyet, tam, çeyrek ve yarım altında benzer oranlarda düşüş kaydedildi.

ONS ALTIN ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLDİ

Altının ons fiyatı önceki seansta yaklaşık üç ayın zirvesine çıktıktan sonra yeni günde kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

Sabah saat 07.23 itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.648,03 dolar, satış fiyatı ise 4.648,87 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük kayıp yüzde 0,33'e ulaştı.

Altındaki son yükselişte ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artıracağını açıklamasının ardından tahvil piyasasında oluşan fiyatlamalar etkili olmuştu.

ÇEYREK ALTIN 11.744 TL'DEN SATILIYOR

Altındaki sınırlı düşüş diğer altın türlerinde de görüldü. Çeyrek altının satış fiyatı 11.744,69 TL'ye, yarım altının satış fiyatı ise 23.490,09 TL'ye geriledi.

26 Ağustos 2026 sabahı serbest piyasada güncel altın alış satış fiyatları şöyle;

Ons altın: Alış 4.648,03 dolar - Satış 4.648,87 dolar

Gram altın: Alış 7.182,38 TL - Satış 7.183,30 TL

Cumhuriyet altını: Alış 45.967,26 TL - Satış 46.835,10 TL

Tam altın: Alış 46.089,00 TL - Satış 46.695,00 TL

Ziynet altını: Alış 45.968,86 TL - Satış 46.836,52 TL

Çeyrek altın: Alış 11.491,81 TL - Satış 11.744,69 TL

Yarım altın: Alış 22.912,60 TL - Satış 23.490,09 TL

Ata altın: Alış 46.994,23 TL - Satış 48.176,19 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.902,22 TL - Satış 5.160,30 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.485,36 TL - Satış 6.719,51 TL

ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların bugünkü ana gündem maddesi ABD'de açıklanacak temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak. Fed'in enflasyon görünümünü değerlendirirken yakından takip ettiği veri, faiz beklentileri üzerinden altının yönünde belirleyici olabilir.

Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajları bekliyor.

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi veya Fed'den daha güvercin mesajların gelmesi, faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek altını destekleyebilir. Tersi bir tablo ise son yükselişin ardından değerli metal üzerindeki kar satışlarını artırabilir.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakma ihtimalini yüzde 63,6 seviyesinde fiyatlıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM YÜKSELDİ

Altında geri çekilme görülürken diğer değerli metallerde ise alıcılı bir seyir öne çıktı. Spot gümüş yüzde 0,7 yükselişle 69,09 dolara, platin yüzde 0,6 artışla 1.869,22 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,4 değer kazanarak 1.345,30 dolara ulaştı.

Jeopolitik gelişmeler de değerli metal fiyatları açısından takip edilmeye devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile görüşmeleri yeniden başlattığını açıklaması, enerji piyasalarında tansiyonun bir miktar azalmasına neden olurken güvenli liman talebinin seyri açısından da izleniyor.