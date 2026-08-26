Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde yapılan ÖTV düzenlemelerinin ardından benzin ve motorinin litre fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları da merak ediliyor.

"Bugün benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG fiyatı ne kadar?" ve "Akaryakıta zam var mı?" soruları 26 Ağustos Çarşamba günü sürücüler tarafından araştırılıyor.

26 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,26 TL

Motorin litre fiyatı: 82,73 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,11 TL

Motorin litre fiyatı: 82,58 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,23 TL

Motorin litre fiyatı: 83,83 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,53 TL

Motorin litre fiyatı: 84,12 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Benzin ve motorinin pompa fiyatları Türkiye'nin her noktasında aynı olmuyor. Rafineri çıkış fiyatının üzerine dağıtım ve nakliye maliyetlerinin eklenmesi, şehirler arasında fiyat farkı oluşmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle aynı akaryakıt ürünü İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı litre fiyatlarıyla satılabiliyor. Dağıtım şirketleri ve istasyonlara bağlı olarak aynı şehir içerisinde de küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Rafineri fiyatına vergi ve diğer maliyetlerin eklenmesinin ardından pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Bu nedenle küresel petrol piyasasında veya Dolar/TL kurunda yaşanan değişimler, belirli koşullarda benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor.