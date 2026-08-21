Orta Doğu kaynaklı arz endişeleriyle yükselen ham petrol fiyatlarının etkisiyle, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,92 TL’lik fiyat artışı bekleniyor.

Gelecek zamla birlikte tabela yeniden değişecek ve motorinin litresi büyükşehirlerde ve doğu illerinde tarihi seviyelere ulaşacak.

ZAM SONRASI ŞEHİRLERE GÖRE TAHMİNİ LİTRE FİYATLARI

• İstanbul: 82,65 TL

• Ankara: 83,75 TL

• İzmir: 84,04 TL

• Doğu İlleri: 85,50 TL

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının sürebileceğine dikkat çekiyor.

21 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,46 TL

Motorin: 79,73 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,31 TL

Motorin: 79,58 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,43 TL

Motorin: 80,83 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,73 TL

Motorin: 81,12 TL

LPG: 33,79 TL