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Küresel piyasalarda tırmanışa geçen petrol fiyatları ve ABD-İran hattında yükselen jeopolitik gerilim, akaryakıt pompalarını bir kez daha vuruyor.

Orta Doğu kaynaklı arz endişeleriyle yükselen ham petrol fiyatlarının etkisiyle, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,92 TL’lik fiyat artışı bekleniyor.

Gelecek zamla birlikte tabela yeniden değişecek ve motorinin litresi büyükşehirlerde ve doğu illerinde tarihi seviyelere ulaşacak.

ZAM SONRASI ŞEHİRLERE GÖRE TAHMİNİ LİTRE FİYATLARI

• İstanbul: 82,65 TL

• Ankara: 83,75 TL

• İzmir: 84,04 TL

• Doğu İlleri: 85,50 TL

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının sürebileceğine dikkat çekiyor.

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21 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL

Motorine dev zam yolda! Litre fiyatı 80 TL yi aşıyor, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL

Motorine dev zam yolda! Litre fiyatı 80 TL yi aşıyor, Görsel 2

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 79.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 71.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.35
Gazyağı 80.44
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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