Brent petrol fiyatlarındaki yatay seyir ve döviz kurundaki dengelenme, akaryakıt pompalarına durgunluk olarak yansıdı.
20 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin veya LPG grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.
Sürücüler güne son indirim ve ayarlamaların ardından oluşan fiyatlarla başladı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL