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Brent petrol fiyatlarındaki yatay seyir ve döviz kurundaki dengelenme, akaryakıt pompalarına durgunluk olarak yansıdı.

20 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin veya LPG grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

Sürücüler güne son indirim ve ayarlamaların ardından oluşan fiyatlarla başladı.

Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? (20 Ağustos 2026), Görsel 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL

Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? (20 Ağustos 2026), Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL

Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? (20 Ağustos 2026), Görsel 3

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 79.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 71.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.35
Gazyağı 77.96
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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