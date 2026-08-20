Şirketin ana ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan, şirket hesaplarına yeni bir sermaye avansı aktarımı gerçekleştirdi.

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre Tarzan Tarık Sarvan tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde şirket hesaplarına 158.600 ABD doları tutarında ek sermaye avansı yatırıldı.

KÜMÜLATİF TUTAR DEV BOYUTA ULAŞTI

Son yapılan ödemeyle birlikte Sarvan’ın şirketin büyüme ve finansal yapısını desteklemek amacıyla aktardığı kümülatif kaynak dikkat çekici bir seviyeye yükseldi.

Bildirimde, söz konusu son USD transferiyle birlikte Tarzan Tarık Sarvan tarafından CW Enerji’ye aktarılan toplam sermaye avansı tutarının 1.872.021.291,42 TL'ye ulaştığı ifade edildi.

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