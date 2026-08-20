ABD Hazine Bakanlığı’nın 18 Ağustos verilerine göre ülkenin toplam kamu borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geçerek 40 trilyon 47 milyar dolar seviyesine ulaştı.

RAKAMLARLA ABD BORÇ TABLOSU

• Toplam Kamu Borcu: 40 trilyon 47 milyar dolar

• Kamunun Elindeki Borç: 32 trilyon 265 milyar dolar

• Hükümet İçi Borçlar: 7 trilyon 781 milyar dolar

• Yıl Başından Bu Yana Artış: ~1,6 trilyon dolar (Yıl başında 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi)

REKOR İVMENİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Kamu borcunun 2022 yılı başında 30 trilyon dolar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, borç yükünün 5 yıldan kısa bir sürede 10 trilyon dolar gibi devasa bir artış kaydetmesi dikkat çekiyor.

Ekonomistler bu hızlı tırmanışın ana gerekçeleri olarak; pandemi döneminde devreye sokulan trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini, yükselen faiz oranları nedeniyle fırlayan borç servis maliyetlerini ve uygulanan geniş kapsamlı vergi indirimlerini gösteriyor.