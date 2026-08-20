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Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de kamu borç yükü rekor tazeleyerek kritik bir psikolojik eşiği daha geride bıraktı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın 18 Ağustos verilerine göre ülkenin toplam kamu borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geçerek 40 trilyon 47 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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RAKAMLARLA ABD BORÇ TABLOSU

• Toplam Kamu Borcu: 40 trilyon 47 milyar dolar

• Kamunun Elindeki Borç: 32 trilyon 265 milyar dolar

• Hükümet İçi Borçlar: 7 trilyon 781 milyar dolar

• Yıl Başından Bu Yana Artış: ~1,6 trilyon dolar (Yıl başında 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi)

Tarihte ilk! Kamu borcu 40 trilyon doları aştı, Görsel 1

REKOR İVMENİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Kamu borcunun 2022 yılı başında 30 trilyon dolar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, borç yükünün 5 yıldan kısa bir sürede 10 trilyon dolar gibi devasa bir artış kaydetmesi dikkat çekiyor.

Ekonomistler bu hızlı tırmanışın ana gerekçeleri olarak; pandemi döneminde devreye sokulan trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini, yükselen faiz oranları nedeniyle fırlayan borç servis maliyetlerini ve uygulanan geniş kapsamlı vergi indirimlerini gösteriyor.

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