Şirket tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Erdin Özel görevinden ayrıldı.

KAP’a sunulan bildirimde, Erdin Özel’in 22 Eylül 2026 tarihi itibarıyla istifasını sunduğu, söz konusu ayrılık kararının ise 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla şirkete ulaştığı belirtildi.

Holding bünyesinde uzun süredir kritik görevlerde bulunan Özel’in istifasının ardından, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atama veya sürecin ne şekilde ilerleyeceğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ERDİN ÖZEL KİMDİR?

Erdin Özel, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, aynı zamanda Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. bünyesinde Temmuz 2022 – Eylül 2026 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Geçmişte Pera GYO, Pera Yatırım Holding, Agronour Tarım gibi şirketlerin yönetim kurullarında bulunmuş; 2012 yılından itibaren Ortadoğu Ekonomi Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca geçmişte AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimine İngiltere'de devam etmiştir.

İş ve siyaset dünyasıyla tanınan Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in kızı Tuğba Çelik ile evlidir.

Eylül 2026’da Borsa İstanbul ve fon piyasalarında başlatılan geniş çaplı sermaye piyasaları / fon manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve Ekim 2026 başında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.