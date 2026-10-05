GİMAT Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS), sosyal medya platformlarında şirket hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, son dönemde çeşitli sosyal medya platformlarında gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yapıldığını belirtti.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

GİMAT'ın açıklamasında, şirketin adının herhangi bir somut bilgi, belge veya dayanak gösterilmeden kamuoyunda son dönemde gündeme gelen çeşitli fon ve şirketlere ilişkin iddialarla aynı çerçevede sunulduğu ifade edildi.

Şirketin açıklamasının tamamı şu şekilde;

Son dönemde çeşitli sosyal medya platformlarında, Şirketimiz Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte bazı paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu paylaşımlarda Şirketimizin adı, herhangi bir somut bilgi, belge veya dayanak gösterilmeksizin, kamuoyunda son dönemde gündeme gelen çeşitli fon ve şirketlere ilişkin iddialarla aynı çerçevede sunulmakta ve Şirketimiz hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı bir algı oluşturulmaktadır.

Şirketimizin söz konusu fonlar, fon yöneticileri, ilgili kişi ve kuruluşlar veya paylaşımlarda ileri sürülen iddialarla herhangi bir ilgisi, bağlantısı veya ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetleri ile söz konusu iddialar arasında herhangi bir bağlantı mevcut değildir.

Söz konusu paylaşımlarda Şirketimiz hakkında yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamakta olup, Şirketimizin kamuya açıklanmış finansal tabloları, faaliyet raporları, KAP açıklamaları ve diğer resmi açıklamaları ile de örtüşmemektedir.

Şirketimiz, faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde olağan şekilde sürdürmekte olup, kamuya açıklanmış hususlar dışında yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte ve paylaşımlarda ima edildiği şekilde herhangi bir olumsuz gelişme bulunmamaktadır.

Yatırımcılarımızın Şirketimiz hakkında bilgi edinirken KAP ve Şirketimizin resmi iletişim kanallarında yayımlanan açıklamaları esas almaları önem arz etmektedir.

Şirketimiz, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgi ve değerlendirmelere karşı tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır.