Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden geçen hafta milyarlarca liralık yeni iş anlaşması, ihale ve yatırım açıklaması geldi. Savunma sanayisinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar birçok sektörde şirketlerin yeni projeleri belli oldu.

ASELSAN'ın ROKETSAN ile imzaladığı 1,28 milyar euroluk sözleşme haftaya damga vururken Gülermak'ın Polonya'daki 8,85 milyar TL'lik demiryolu ihalesi ve Smart Güneş Enerjisi'nin 33 milyon dolarlık anlaşması öne çıktı.

Bazı şirketler üretim kapasitelerini artıracak yatırımlarını devreye alırken bazıları da uluslararası pazarlarda yeni iş birliklerine imza attı.

İşte 16-20 Kasım 2026 haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen önemli iş anlaşmaları, ihaleler ve yatırımlar...

16-20 KASIM HAFTASININ ÖNEMLİ KAP HABERLERİ

1. ASELSAN (ASELS) – 1,28 milyar euroluk sözleşme

16 Kasım: ASELSAN, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1.281.101.744 euro tutarında sözleşmeler imzaladı.

2. Gülermak (GLRMK) – Polonya'da 8,85 milyar TL'lik ihale

18 Kasım: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gülermak SA, Polonya'daki Lodz Demiryolu Merkezi Projesi kapsamında 707.127.000 Polonya zlotisi tutarındaki ihalede birinci oldu.

İhale bedeli: 8.852.169.350 TL

2025 yılı net hasılatına oranı: Yüzde 19,4

Durum: Sözleşmeye davet bekleniyor.

3. Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) – 33 milyon dolarlık anlaşma

17 Kasım: Türkiye'de yerleşik iki şirketle üç ayrı güneş enerjisi santrali projesi için KDV hariç 33 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında avans ödemeleri de alındı.

4. MİA Teknoloji (MIATK) – 866 milyon TL'lik sipariş

16 Kasım: Bağlı ortaklık Tripy Mobility, bir telekomünikasyon şirketiyle yapılan 10 yıllık iş birliği kapsamında KDV dahil 17.227.200 dolarlık sipariş aldı. Siparişler otonom araçları, kamyonları, elektrikli bisikletleri ve bunlara ilişkin teknik altyapıyı kapsıyor.

5. Ekos Teknoloji (EKOS) – 434,2 milyon TL'lik anlaşma

17 Kasım: Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerle elektrik altyapısı ekipmanlarının satışına yönelik sözleşmeler imzalandı.

Dolar cinsinden sözleşmeler: 4.925.917 dolar

Euro cinsinden sözleşmeler: 3.368.240 euro

Toplam TL karşılığı: Yaklaşık 434,2 milyon TL

Teslimatların 2026'nın kalan bölümünde ve 2027'nin ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

6. Kıraç Galvaniz (TCKRC) – İki ayrı ihale gelişmesi

17 Kasım: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 212 milyon TL bedelli otokorkuluk ihalesini kazandı.

20 Kasım: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 173 milyon TL bedelli otokorkuluk ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

İki açıklamanın toplam büyüklüğü 385 milyon TL oldu.

7. Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET) – 124,79 milyon TL'lik ihale

17 Kasım: Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün 36 aylık sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalesini 124.790.544 TL bedelle kazandı.

8. MİA Teknoloji (MIATK) – TSK projesinde yeni sözleşme

19 Kasım: Gürbağ Savunma ile Eskişehir'deki TSK Bulut Bilişim Veri Merkezi Projesi'nin ikinci fazı kapsamında KDV dahil 2.388.000 dolarlık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin KAP açıklamasındaki TL karşılığı 120.461.227,20 TL oldu.

9. Oncosem (ONCSM) – İki ayrı ihale açıklaması

19 Kasım: DMO'nun 75 ildeki 294 hastaneye yönelik 21.200.820,50 TL bedelli ihalesini kazandı.

20 Kasım: Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesindeki 96.983.458,80 TL bedelli kemoterapi ilacı hazırlama hizmetine 23 Kasım'da başlanacağı açıklandı.

10. Tümosan (TMSN) – 94,2 milyon TL'lik sözleşme

17 Kasım: İstanbul Ağaç ve Peyzaj tarafından düzenlenen iş makinesi ve araç alımı ihalesinin kalan bölümüne ilişkin 94,2 milyon TL artı KDV tutarında sözleşme imzaladı.

Önceki sözleşmelerle birlikte projenin toplam büyüklüğü 881,6 milyon TL'ye ulaştı.

11. ARD Grup Bilişim (ARDYZ) – İki yeni sözleşme

16 Kasım: 640 bin dolarlık ağ güvenliği sözleşmesi imzaladı.

20 Kasım: 69.135.000 TL bedelli siber güvenlik sözleşmesi imzaladı.

İki sözleşmenin açıklanan toplam TL karşılığı 101,3 milyon TL oldu.

12. Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) – 1,51 milyon dolarlık sipariş

19 Kasım: Hava trafik kontrolünde kullanılan haberleşme ve kayıt sistemlerine yönelik toplam 1.518.790 dolarlık iki sipariş aldı.

13. CEO Event Medya (CEOEM) – 45 milyon TL'lik sözleşme

20 Kasım: Bir kamu kurumuyla simülasyon alanı kurulumu ve ilgili hizmetlerin sağlanması kapsamında 45 milyon TL artı KDV bedelli sözleşme imzaladı.

HAFTANIN ÖNEMLİ YATIRIM VE KAPASİTE ARTIŞI HABERLERİ

Şirket Hisse kodu Yatırım ve gelişme Emlak Konut GYO EKGYO Didim'de 120.655 metrekarelik 2,1 milyar TL bedelli arsa alımı Göknur Gıda GOKNR Meyve depolama kapasitesi 2 bin tondan 15 bin tona çıkarıldı Vişne Madencilik VSNMD Yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli yeni tesiste üretim başladı Bilici Yatırım BLCYT 860 bin euroluk makine yatırımı, yüzde 20 kapasite ve ciro artışı beklentisi Tarkim TARKM Turgutlu'daki yeni fabrikanın çalışma ruhsatı alındı Armada Gıda ARMGD 610 bin dolarlık makine ve ekipman yatırımı Avrupakent GYO AVPGY 170 milyon TL'lik ticari gayrimenkul alımı

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE YENİ PAZAR HABERLERİ

Hisse kodu Açıklama KRPLS Aksan Kozmetik ile 85 ülkede satış ve dağıtım olanaklarını geliştirmeye yönelik anlaşma MOBTL Realme'nin Türkiye distribütörlüğü; 1 Ocak 2027'den itibaren münhasır yetki HTTBT Mısır merkezli Sky Vision Airlines ile 5 yıllık yazılım sözleşmesi PASEU Azerbaycan merkezli Ali Prime Logistics ile taşımacılık anlaşması MEKAG Libya'da distribütörlük sözleşmesi

DİĞER ÖNEMLİ TİCARİ İŞLEMLER

Hisse kodu Gelişme Tutar GLCVY Garanti BBVA ve Aktif Bank alacak portföyü ihaleleri 3,40 milyar TL anapara GSDHO Garanti BBVA alacak portföyü ihalesi 1,5 milyar TL anapara EFOR Gübre alım anlaşması 18 milyon dolar DCTTR Yeni sezon pamuk alımı 90,16 milyon TL VAKBN Uluslararası kredi anlaşmaları 742,5 milyon dolar BINHO Enerji şirketi paylarının devri 35 milyon TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.