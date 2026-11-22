Borsa İstanbul şirketleri 16-20 Kasım haftasında milyarlık anlaşmalar, yeni ihaleler ve yatırımlar açıkladı. İşte haftanın önemli KAP haberleri.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden geçen hafta milyarlarca liralık yeni iş anlaşması, ihale ve yatırım açıklaması geldi. Savunma sanayisinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar birçok sektörde şirketlerin yeni projeleri belli oldu.
ASELSAN'ın ROKETSAN ile imzaladığı 1,28 milyar euroluk sözleşme haftaya damga vururken Gülermak'ın Polonya'daki 8,85 milyar TL'lik demiryolu ihalesi ve Smart Güneş Enerjisi'nin 33 milyon dolarlık anlaşması öne çıktı.
Bazı şirketler üretim kapasitelerini artıracak yatırımlarını devreye alırken bazıları da uluslararası pazarlarda yeni iş birliklerine imza attı.
İşte 16-20 Kasım 2026 haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen önemli iş anlaşmaları, ihaleler ve yatırımlar...
16-20 KASIM HAFTASININ ÖNEMLİ KAP HABERLERİ
1. ASELSAN (ASELS) – 1,28 milyar euroluk sözleşme
16 Kasım: ASELSAN, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1.281.101.744 euro tutarında sözleşmeler imzaladı.
2. Gülermak (GLRMK) – Polonya'da 8,85 milyar TL'lik ihale
18 Kasım: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gülermak SA, Polonya'daki Lodz Demiryolu Merkezi Projesi kapsamında 707.127.000 Polonya zlotisi tutarındaki ihalede birinci oldu.
- İhale bedeli: 8.852.169.350 TL
- 2025 yılı net hasılatına oranı: Yüzde 19,4
- Durum: Sözleşmeye davet bekleniyor.
3. Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) – 33 milyon dolarlık anlaşma
17 Kasım: Türkiye'de yerleşik iki şirketle üç ayrı güneş enerjisi santrali projesi için KDV hariç 33 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında avans ödemeleri de alındı.
4. MİA Teknoloji (MIATK) – 866 milyon TL'lik sipariş
16 Kasım: Bağlı ortaklık Tripy Mobility, bir telekomünikasyon şirketiyle yapılan 10 yıllık iş birliği kapsamında KDV dahil 17.227.200 dolarlık sipariş aldı. Siparişler otonom araçları, kamyonları, elektrikli bisikletleri ve bunlara ilişkin teknik altyapıyı kapsıyor.
5. Ekos Teknoloji (EKOS) – 434,2 milyon TL'lik anlaşma
17 Kasım: Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerle elektrik altyapısı ekipmanlarının satışına yönelik sözleşmeler imzalandı.
- Dolar cinsinden sözleşmeler: 4.925.917 dolar
- Euro cinsinden sözleşmeler: 3.368.240 euro
- Toplam TL karşılığı: Yaklaşık 434,2 milyon TL
Teslimatların 2026'nın kalan bölümünde ve 2027'nin ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
6. Kıraç Galvaniz (TCKRC) – İki ayrı ihale gelişmesi
17 Kasım: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 212 milyon TL bedelli otokorkuluk ihalesini kazandı.
20 Kasım: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 173 milyon TL bedelli otokorkuluk ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.
İki açıklamanın toplam büyüklüğü 385 milyon TL oldu.
7. Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET) – 124,79 milyon TL'lik ihale
17 Kasım: Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün 36 aylık sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalesini 124.790.544 TL bedelle kazandı.
8. MİA Teknoloji (MIATK) – TSK projesinde yeni sözleşme
19 Kasım: Gürbağ Savunma ile Eskişehir'deki TSK Bulut Bilişim Veri Merkezi Projesi'nin ikinci fazı kapsamında KDV dahil 2.388.000 dolarlık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin KAP açıklamasındaki TL karşılığı 120.461.227,20 TL oldu.
9. Oncosem (ONCSM) – İki ayrı ihale açıklaması
19 Kasım: DMO'nun 75 ildeki 294 hastaneye yönelik 21.200.820,50 TL bedelli ihalesini kazandı.
20 Kasım: Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesindeki 96.983.458,80 TL bedelli kemoterapi ilacı hazırlama hizmetine 23 Kasım'da başlanacağı açıklandı.
10. Tümosan (TMSN) – 94,2 milyon TL'lik sözleşme
17 Kasım: İstanbul Ağaç ve Peyzaj tarafından düzenlenen iş makinesi ve araç alımı ihalesinin kalan bölümüne ilişkin 94,2 milyon TL artı KDV tutarında sözleşme imzaladı.
Önceki sözleşmelerle birlikte projenin toplam büyüklüğü 881,6 milyon TL'ye ulaştı.
11. ARD Grup Bilişim (ARDYZ) – İki yeni sözleşme
16 Kasım: 640 bin dolarlık ağ güvenliği sözleşmesi imzaladı.
20 Kasım: 69.135.000 TL bedelli siber güvenlik sözleşmesi imzaladı.
İki sözleşmenin açıklanan toplam TL karşılığı 101,3 milyon TL oldu.
12. Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) – 1,51 milyon dolarlık sipariş
19 Kasım: Hava trafik kontrolünde kullanılan haberleşme ve kayıt sistemlerine yönelik toplam 1.518.790 dolarlık iki sipariş aldı.
13. CEO Event Medya (CEOEM) – 45 milyon TL'lik sözleşme
20 Kasım: Bir kamu kurumuyla simülasyon alanı kurulumu ve ilgili hizmetlerin sağlanması kapsamında 45 milyon TL artı KDV bedelli sözleşme imzaladı.
HAFTANIN ÖNEMLİ YATIRIM VE KAPASİTE ARTIŞI HABERLERİ
|Şirket
|Hisse kodu
|Yatırım ve gelişme
|Emlak Konut GYO
|EKGYO
|Didim'de 120.655 metrekarelik 2,1 milyar TL bedelli arsa alımı
|Göknur Gıda
|GOKNR
|Meyve depolama kapasitesi 2 bin tondan 15 bin tona çıkarıldı
|Vişne Madencilik
|VSNMD
|Yıllık 1,5 milyon ton kapasiteli yeni tesiste üretim başladı
|Bilici Yatırım
|BLCYT
|860 bin euroluk makine yatırımı, yüzde 20 kapasite ve ciro artışı beklentisi
|Tarkim
|TARKM
|Turgutlu'daki yeni fabrikanın çalışma ruhsatı alındı
|Armada Gıda
|ARMGD
|610 bin dolarlık makine ve ekipman yatırımı
|Avrupakent GYO
|AVPGY
|170 milyon TL'lik ticari gayrimenkul alımı
ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE YENİ PAZAR HABERLERİ
|Hisse kodu
|Açıklama
|KRPLS
|Aksan Kozmetik ile 85 ülkede satış ve dağıtım olanaklarını geliştirmeye yönelik anlaşma
|MOBTL
|Realme'nin Türkiye distribütörlüğü; 1 Ocak 2027'den itibaren münhasır yetki
|HTTBT
|Mısır merkezli Sky Vision Airlines ile 5 yıllık yazılım sözleşmesi
|PASEU
|Azerbaycan merkezli Ali Prime Logistics ile taşımacılık anlaşması
|MEKAG
|Libya'da distribütörlük sözleşmesi
DİĞER ÖNEMLİ TİCARİ İŞLEMLER
|Hisse kodu
|Gelişme
|Tutar
|GLCVY
|Garanti BBVA ve Aktif Bank alacak portföyü ihaleleri
|3,40 milyar TL anapara
|GSDHO
|Garanti BBVA alacak portföyü ihalesi
|1,5 milyar TL anapara
|EFOR
|Gübre alım anlaşması
|18 milyon dolar
|DCTTR
|Yeni sezon pamuk alımı
|90,16 milyon TL
|VAKBN
|Uluslararası kredi anlaşmaları
|742,5 milyon dolar
|BINHO
|Enerji şirketi paylarının devri
|35 milyon TL
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.