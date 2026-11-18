Yaklaşık 8,85 milyar TL değerindeki ihaleye ilişkin kesinleşen sonuç bildirimi şirkete tebliğ edildi. Gülermak, sözleşmeye davet bekliyor.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), Polonya’da yürütülen Lodz Demiryolu Merkezi Projesi kapsamında gerçekleştirilen ihaleye ilişkin gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gülermak SA tarafından verilen teklif, ihalede birinci sırada yer aldı. 18 Kasım 2026 tarihinde şirkete tebliğ edilen kesinleşen ihale sonuç bildirimiyle süreçte önemli bir aşama geride bırakıldı.

GÜLERMAK’IN İHALE TEKLİFİ 8,85 MİLYAR TL

Polonya’daki Lodz Demiryolu Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen ihale, Fabryczna İstasyonu’na kadar olan tünel kazılarının tamamlanmasına yönelik tasarım ve yapım işlerini kapsıyor.

Projenin birinci etabına ilişkin ihaleyi açan kuruluş PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oldu.

Gülermak SA tarafından verilen teklifin tutarı 707 milyon 127 bin PLN olarak açıklandı. Şirketin KAP bildiriminde bu tutarın Türk lirası karşılığı 8 milyar 852 milyon 169 bin 350 TL olarak belirtildi.

SÖZLEŞMEYE DAVET BEKLENİYOR

Gülermak’ın teklifinin ihalede birinci sırada yer aldığı ve kesinleşen ihale sonuç bildiriminin 18 Kasım 2026 tarihinde şirkete ulaştığı açıklandı.

Şirket, sözleşmeye davet beklediğini bildirdi. Sözleşme imzalanmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili önemli gelişmelerin mevzuata uygun şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

İHALE BEDELİNİN HASILATA ORANI YÜZDE 19,4

KAP açıklamasında, 707 milyon 127 bin PLN tutarındaki ihale bedelinin, şirketin 31 Aralık 2025 tarihli 12 aylık net hasılatının yüzde 19,4’üne karşılık geldiği belirtildi.

Böylece Gülermak, Polonya’daki demiryolu projesinde önemli büyüklükteki ihalede ilk sırada yer alırken, sözleşmeye davet sürecini beklemeye başladı.

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