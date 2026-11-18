DOF Robotik Sanayi A.Ş., 17-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen IAAPA Expo Orlando 2026 fuarına katıldı. Eğlence ve atraksiyon teknolojileri sektörünün önde gelen uluslararası organizasyonları arasında gösterilen fuarda şirket, yeni temalı eğlence ürünü “Bumblebee Hurricane”ı uluslararası pazara tanıttı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre ürünün lansmanı, Transformers markasıyla yürütülen ortak proje çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Söz konusu proje, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz izahnamesinde de yer almıştı.

DOF ROBOTİK'E EN İYİ FUAR STANDI ÖDÜLÜ

DOF Robotik, fuardaki ürün lansmanının yanı sıra uluslararası bir ödülün de sahibi oldu. Fuar organizatörü IAAPA tarafından düzenlenen “Best Exhibit Awards” (En İyi Fuar Standı Ödülleri) kapsamında şirket, 1.300 square feet ve üzeri stantlar kategorisinde ödüle layık görüldü.

GLOBAL PAZARLARDA MARKA BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Şirket açıklamasında, fuar katılımı, yeni ürün lansmanı ve kazanılan uluslararası ödülün global pazarlardaki marka bilinirliğinin artırılması, yenilikçi ürün portföyünün tanıtılması ve uluslararası iş geliştirme faaliyetleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

DOF Robotik, konuya ilişkin kamuya açıklanması gereken yeni gelişmeler olması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunu bilgilendireceğini bildirdi.

DOFRB hisseleri yazım sırasında yüzde 3,65’lik düşüş ile 56,70 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 0,17, aylk bazda yüzde 11,20 değer kaybetti.

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