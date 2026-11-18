Dünkü işlemleri yüzde 1,53 değer kaybıyla 11.661,00 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 4,32 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 11.656,67 puandan başladı.

Açılışta holding endeksi yüzde 0,07 artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,13 geriledi. Sektör endeksleri arasında güne en güçlü başlayan yüzde 1,88 artışla gıda içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 kayıpla madencilik oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yatay bir seyirle başladığı 18 Kasım Çarşamba gününde, yabancı yatırımcı işlemlerinin merkezindeki kurumlardan Bank of America’nın (BofA) öğle seansı performansı dikkat çekti.

BOFA ALIMDA SASA VE TURSG'YE YÖNELDİ, SATIŞTA KTLEV ZİRVEDE

Saat 12:12 itibarıyla BofA’nın işlemlerine bakıldığında, kurumun alım tarafında Sasa Polyester (SASA) ve Türkiye Sigorta (TURSG) hisselerini ön plana çıkardığı görüldü.

Net satış tarafında ise Katılımevim (KTLEV) ve Martı Otel İşletmeleri (MARTI) ilk sıralarda yer alırken, İş Bankası C (ISCTR) hissesindeki satışlar da dikkat çekti.

Verilere göre BofA'nın toplam alımlarının yüzde 42,45'i yalnızca SASA ve TURSG hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafında ise KTLEV ve MARTI toplam satış hacminin dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

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