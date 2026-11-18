Dünyaca ünlü şirketlerin internet sitelerini hedef alan siber saldırıda 178 kuruluşun platformuna zararlı JavaScript kodları yerleştirildi. Zoom, HSBC, CNN, IKEA, Salesforce ve Equifax gibi küresel markaların da aralarında bulunduğu kuruluşların ziyaretçileri, Optimizely platformundaki bir güvenlik açığı üzerinden hedef alındı. Saldırganların kripto para çalmayı, ödeme kartı bilgilerini ele geçirmeyi ve iPhone kullanıcılarını hedef almayı amaçladığı belirtildi.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme'nin açıklamasına göre saldırganlar, internet sitelerinin performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılan Optimizely platformundaki güvenlik açığından yararlandı. Bu açık üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 178 kuruluşun internet sitesine zararlı JavaScript kodları yerleştirildi.

Reuters'ın haberine göre Optimizely, yetkisiz bir kişinin platformun "Experimentation" aracındaki güvenlik açığını kullanarak bazı müşteri projelerine zararlı kod eklediğini doğruladı.

KRİPTO PARA VE ÖDEME BİLGİLERİNİ HEDEF ALDILAR

Siber saldırıda kullanılan zararlı kodların, kullanıcıların kripto para ödeme adreslerini saldırganların kontrolündeki cüzdan adresleriyle değiştirmeye çalıştığı bildirildi.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, zararlı yazılımın yalnızca kripto para işlemlerini hedef almadığını; kullanıcıların ödeme kartı bilgilerini yakalamayı, çerezleri ve ekran görüntülerini ele geçirmeyi ve Apple'ın iOS işletim sistemini kullanan cihazlara yönelik istismar kodlarını çalıştırmayı da amaçladığını belirtti.

Siber güvenlik şirketi Hudson Rock da etkilenen internet sitelerinin ziyaretçilerine zararlı kod gönderildiğine ilişkin kanıtlar bulduğunu açıkladı.

ZOOM, HSBC, IKEA VE CNN DE LİSTEDE

Saldırıdan etkilenen kuruluşlar arasında finans, teknoloji, perakende, medya, sağlık, havacılık ve telekomünikasyon gibi çok sayıda sektör bulunuyor.

Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce ve IKEA'nın da aralarında yer aldığı kuruluşlar, olayın ardından güvenlik önlemlerini devreye aldı.

Salesforce, önlem amacıyla Optimizely üzerinden gelen kodları devre dışı bıraktığını açıkladı. IKEA ve Salesforce olayla bağlantılı incelemelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Equifax, konuyu derhal incelemeye aldığını ve platformu kullanmayı bıraktığını belirtirken sistemlerinde herhangi bir ihlale ilişkin kanıt tespit etmediğini açıkladı.

Zoom da güvenlik olayından haberdar olduğunu ve önlem amacıyla üretim ortamlarında Optimizely'yi devre dışı bıraktığını duyurdu. Şirket, müşteri verileri üzerinde şu ana kadar bir etki tespit etmediğini bildirdi.

HSBC, kendi internet sitelerinde yetkisiz kodların aktif olmadığını açıklarken CNN'den konuya ilişkin hemen bir açıklama gelmedi.

OPTİMİZELY GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATTI

Optimizely, güvenlik açığını kapattığını ve etkilenen projelerdeki zararlı kodları temizlediğini duyurdu. Şirket ayrıca ilgili kullanıcı hesaplarını güvence altına almak için adımlar attığını ve yetkisiz kod dağıtımını önlemek amacıyla ek güvenlik önlemleri uyguladığını açıkladı.

Apple da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların hedef aldığı temel güvenlik açıklarının geçen yıl kapatıldığını bildirdi. Şirket, güncel yazılım kullanan kullanıcıların söz konusu istismara karşı korunmuş olacağını belirtti.

178 KURULUŞUN ETKİLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

Report URI tarafından yürütülen incelemede saldırıdan etkilenen kuruluşlar ve internet siteleri belirlendi. Listede bazı isimlerin şirketlerin tamamını değil, belirli internet sitelerini veya bölgesel hizmetlerini ifade ettiği kaydedildi.

Etkilenen kuruluşların sektörlere göre dağılımında 32 finans ve bankacılık, 23 teknoloji ve yazılım, 20 perakende ve moda, 12 dijital yayın ve eğlence, 10 haber ve medya kuruluşu yer aldı.

Diğer sektörlerde ise şu sayılar bildirildi:

Havayolu ve seyahat: 9 kuruluş

Sağlık ve ilaç: 8 kuruluş

Sanayi ve üretim: 8 kuruluş

Telekomünikasyon: 7 kuruluş

Kripto para ve alım satım: 6 kuruluş

Sigortacılık: 6 kuruluş

Emlak ve gayrimenkul: 6 kuruluş

Gıda ve ağırlama: 5 kuruluş

Ev ve akıllı ev sistemleri: 5 kuruluş

Sivil toplum kuruluşları: 4 kuruluş

Bahis ve şans oyunları: 4 kuruluş

Profesyonel hizmetler: 4 kuruluş

Lojistik ve kargo: 3 kuruluş

Otomotiv: 3 kuruluş

Eğitim: 3 kuruluş

Finans ve bankacılık kategorisinde HSBC'nin farklı ülkelerdeki internet siteleri, Equifax, ABN AMRO ve Funding Circle gibi kuruluşlar yer aldı. Teknoloji sektöründe Zoom, Salesforce, GitLab ve Bitly; perakende alanında IKEA, ASOS, Mattel ve Levi's listelendi.

Haber ve medya kategorisinde CNN, BBC, Fox News ve NPR; havayolu ve seyahat alanında Air France-KLM, Transavia ve Alaska Airlines gibi isimler dikkat çekti.

UZMANLARDAN KULLANICILAR İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Uzmanlar, özellikle 16 Kasım'da etkilenen internet sitelerinden birini ziyaret eden ve bu sırada ödeme bilgisi giren veya kripto para transferi gerçekleştiren kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Scott Helme, etkilenen bir siteye giriş yapan kullanıcıların tüm oturumlarından çıkış yapmasını ve şifrelerini değiştirmesini önerdi.

Siber güvenlik uzmanları ayrıca finansal hesapların düzenli kontrol edilmesini, işlem bildirimlerinin açılmasını, çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılmasını ve tarayıcılarla mobil işletim sistemlerinin güncel tutulmasını tavsiye ediyor.

Özellikle etkilenen bir internet sitesinde ödeme bilgisi paylaşan kullanıcıların banka hesaplarını kontrol etmesi, tanımadıkları işlemlerle karşılaşmaları halinde bankalarıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Kripto para transferi yapanların ise işlemlerin doğru cüzdan adresine gönderildiğini doğrulaması öneriliyor.

Uzmanlar, bir internet sitesini yalnızca ziyaret etmiş olmanın kişisel bilgilerin çalındığı anlamına gelmediğini vurgularken saldırıdan kaç kişinin etkilendiğinin henüz belirlenemediğine dikkat çekiyor.

Yaşanan olay, internet sitelerinin kullandığı üçüncü taraf yazılımların oluşturabileceği güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Blokzincir istihbarat şirketi Chainalysis verilerine göre 2021 yılından bu yana kripto para saldırılarında 22,3 milyar dolardan fazla fon çalındı.

Kaynak: NTV