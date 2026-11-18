1 Ocak 2026’dan bu yana hiçbir mobil operatörden sinyal almayan cihazların IMEI kayıtları, 31 Aralık 2026 gecesi itibarıyla sistemden silinecek.

Gerekli teknik aktivasyonu yapmayan kullanıcılar, yeni yıla şebekesi tamamen kapanmış telefonlarla girmek zorunda kalabilir.

YEDEK TELEFONLAR BİR GECEDE İLETİŞİME KAPANABİLİR

Birçok kişi yeni bir telefona geçtikten sonra eski cihazını acil durumlar, yedekleme ya da çocukların kullanımı için çekmecelerde muhafaza ediyor.

Ancak yasa gereği, kesintisiz 1 yıl boyunca mobil şebekeden sinyal almayan cihazlar pasife alınıyor. 31 Aralık’a kadar harekete geçilmediği takdirde, binlerce lira değerindeki bu cihazlar kalıcı şebeke blokajıyla karşılaşacak ve iletişim yeteneğini tamamen kaybedecek.

WI-FI VE ŞARJ TUZAĞI: SİNYAL ALMAYAN CİHAZ KURTULAMAZ

Kullanıcılar arasında yaygın olan "arada bir şarja takmak" ya da "evdeki Wi-Fi’ye bağlamak" gibi yöntemlerin cihazı kurtaracağını düşünmek büyük bir yanılgı.

BTK’nın Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) protokollerine göre bir cihazın aktif kalabilmesi için ev interneti değil, doğrudan mobil operatör baz istasyonları (GSM şebekesi) üzerinden hücresel veri akışı gerçekleştirmesi zorunlu.

Sadece kablosuz ağa bağlanan telefonlar, sistemde "sinyalsiz" görünmeye devam ediyor.

31 ARALIK ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN 3 ADIM

Çekmecede bekleyen telefonların kalıcı olarak kapanmasını engellemek için yıl bitmeden şu adımların atılması gerekiyor:

Aktif SIM Kart Takın: Cihaza, aktif olarak kullanılan fiziksel bir SIM kart takın ya da geçerli bir e-SIM profili tanımlayın.

Şebekeyi Görün: Ekranın üst kısmında operatör isminin ve sinyal çubuklarının aktif hale gelmesini bekleyin.

Gerçek Trafik Oluşturun: Sadece sinyalin gelmesi yetmeyebilir. Baz istasyonu üzerinden veri akışı sağlamak amacıyla kısa bir arama yapın, SMS gönderin ya da mobil veriyi açarak internette birkaç saniye gezinin.

İKİNCİ EL VE FATURASIZ CİHAZLAR İÇİN GERİ DÖNÜŞ ÇOK ZOR

31 Aralık’tan sonra sinyalsiz kaldığı için IMEI kaydı askıya alınan cihazları yeniden açtırmak hiç de kolay olmayacak.

Cihazın yasal sahibi, e-Devlet üzerinden BTK’ya başvurarak "Tekrar Kayıtlı Hale Getirme" talebinde bulunabilecek.

Ancak bu aşamada sistem, "cihaz sahibi ile hat sahibi eşleşmesi" şartını arıyor.

Eğer kurtarılmak istenen yedek telefon ikinci el olarak alınmışsa, faturası yoksa veya e-Devlet’teki ilk kayıtlı sahibine ulaşılamıyorsa, aktivasyon talebi reddedilecek.

Bu durumdaki cihazlar, Türkiye’deki GSM şebekelerine bir daha asla bağlanamayacak şekilde kalıcı olarak şebeke dışı kalacak.

IMEI Kayıt Kurtarma Şartları Özeti