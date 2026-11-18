Avrupa Birliği'nin otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemeyi amaçlayan "Made in Europe" düzenlemesi, Türkiye'nin Avrupa otomotiv tedarik zincirindeki konumunu yeniden gündeme taşıdı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, 17 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye, İngiltere ve Fas'ın düzenleme dışında bırakılmasının Avrupa otomotiv sektörüne zarar vereceği uyarısında bulundu.

Baumbick, otomobil üreticilerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını mevcut kurallar çerçevesinde planladığını belirterek bu kuralların değiştirilmesinin gelecekteki yatırımları olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE "MADE IN EUROPE" KAPSAMI DIŞINDA KALABİLİR

AB'nin hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında gündeme gelen "Made in Europe" modeli, otomotiv sektöründe Avrupa merkezli üretimi ve yerel tedarik zincirlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Düzenleme kapsamında Çinli otomobil üreticilerinin belirli teşviklerden yararlanabilmesi ve kamu ihalelerine katılabilmesi için araçlarını AB içinde, yerel tedarikçilerle üretmesi şartının getirilmesi amaçlanıyor.

Ancak mevcut plan, Avrupa otomotiv tedarik zincirinin önemli parçaları olan Türkiye, İngiltere ve Fas'ı kapsam dışında bırakıyor.

Ford Avrupa Başkanı Baumbick, otomobil üreticilerinin yatırım kararlarını dayandırdığı kuralların değiştirilmesini eleştirerek bunun sektör açısından kendi kendine zarar vermek anlamına geleceğini söyledi.

Baumbick, böyle bir yaklaşımın gelecekteki büyümeye yönelik yatırımları caydırabileceğini vurguladı.

FORD, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TRANSİT'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ford Avrupa Başkanı, Avrupa'nın en çok satan bir tonluk hafif ticari aracı Ford Transit'in üretim sürecini örnek göstererek otomotiv sektöründeki uluslararası tedarik zincirinin önemine dikkat çekti.

Baumbick'in verdiği bilgilere göre Ford Transit'in tasarım ve mühendislik çalışmaları İngiltere ve Almanya'daki ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Aracın parçalarının yüzde 50'den fazlası Avrupalı tedarikçilerden sağlanırken yüzde 30'dan fazlası İngiltere ve Türkiye kaynaklı tedarik zincirinden geliyor.

Buna karşılık aracın Türkiye'de monte edilmesi nedeniyle mevcut düzenleme kapsamında "Made in Europe" statüsünden yararlanamayacağı belirtiliyor.

Baumbick, üretim ve tedarik zincirlerini mevcut kurallara göre oluşturan şirketlerin yeni düzenlemeler nedeniyle ilave maliyetlerle karşılaşabileceğini ifade etti.

Ford yöneticisi, söz konusu durumun şirketin gelecekteki yatırım kararlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

80 MİLYAR EUROLUK TİCARET RİSK ALTINDA

İngiltere otomotiv sektörünü temsil eden Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) ile Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), düzenlemeye ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere'nin "Made in Europe" kapsamı dışında bırakılmasının iki taraf arasındaki yıllık 80 milyar euroluk (88 milyar dolar) otomotiv ticaretini tehdit edebileceği belirtildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, İngiltere ve AB otomotiv sektörlerinin başarısının karşılıklı işbirliğine bağlı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE DE DÜZENLEMEYE DAHİL OLMAK İSTİYOR

Türkiye, Avrupa otomotiv sektörüyle bütünleşmiş üretim ve tedarik zincirlerine dikkat çekerek "Made in Europe" düzenlemesine dahil edilmek için girişimlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin savunduğu görüşe göre ortak otomotiv tedarik zincirleri, AB ülkelerinde 250 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Bu nedenle Türkiye'nin düzenleme dışında bırakılmasının yalnızca Türkiye'deki üreticileri değil, Avrupa'daki otomotiv şirketlerini ve tedarikçilerini de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER AB-İNGİLTERE ZİRVESİNDE

"Made in Europe" düzenlemesinin 20 Kasım Cuma günü yapılacak AB-İngiltere zirvesinin öncelikli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Almanya ve Fransa, ekim ayında İngiltere'yi de kapsayabilecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmıştı. Ancak söz konusu düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için diğer AB üyesi ülkelerin de desteği gerekiyor.

Türkiye'nin düzenlemeye dahil edilip edilmeyeceği ise otomotiv sektörünün takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.