Akaryakıt fiyatları 18 Kasım 2026 Çarşamba günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim olup olmadığı araştırılırken motorine yönelik indirim beklentisi de gündeme geldi. Peki, bugün benzin kaç TL, motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

18 Kasım 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ülke genelini kapsayan yeni bir indirim kararı açıklanmadı.

Benzin fiyatlarında son olarak 12 Kasım'da litre başına yaklaşık 3,40 TL indirim uygulanmıştı.

Motorin fiyatlarında ise 19 veya 20 Kasım tarihlerinde indirim yapılabileceğine yönelik beklentiler gündemde. Ancak olası indirimin tutarı ve yürürlüğe gireceği tarih henüz kesinleşmedi.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,30 TL

Motorin litre fiyatı: 95,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,10 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 72,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,40 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 72,50 TL

Motorin litre fiyatı: 96,70 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) etkili oluyor.

Özellikle Brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketler, benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.