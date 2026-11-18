Borsa İstanbul'da (BIST) 9 farklı hissede özel emir işlemi gerçekleşti. Toplam 1 milyar 232 milyon 590 bin TL'lik işlem hacmine ulaşılırken 10 milyon 900 bin lot pay el değiştirdi.

En yüksek özel emir işlem hacmi 347,5 milyon TL ile Aselsan (ASELS) hissesinde kaydedildi. Koç Holding (KCHOL) 304,8 milyon TL ile ikinci, Türk Hava Yolları (THYAO) ise 162,6 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 69.650.000 1.000.000 69,65 ASELS 347.500.000 1.000.000 347,50 GARAN 60.000.000 400.000 150,00 ISCTR 67.300.000 5.000.000 13,46 KCHOL 304.800.000 1.500.000 203,20 PGSUS 32.440.000 200.000 162,20 SAHOL 83.850.000 1.000.000 83,85 THYAO 162.600.000 500.000 325,20 TUPRS 104.450.000 300.000 348,167

EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ HANGİ HİSSELERDE?

Özel emir işlemlerinde en yüksek hacme sahip beş hisse şöyle sıralandı:

ASELS: 347,5 milyon TL

KCHOL: 304,8 milyon TL

THYAO: 162,6 milyon TL

TUPRS: 104,45 milyon TL

SAHOL: 83,85 milyon TL

ASELS ve KCHOL hisselerinde gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi 652,3 milyon TL'ye ulaştı. Böylece iki hisse, listedeki toplam özel emir işlem hacminin yaklaşık yüzde 52,9'unu oluşturdu.

İşlem adedi bakımından ise 5 milyon lotla Türkiye İş Bankası (ISCTR) ilk sırada yer aldı.

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı anlaşmayla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat, normal piyasada o anda gerçekleşen işlemlerin fiyatından farklı olabilir. Emirler, karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat, valör ve sermaye piyasası aracı belirtilmek suretiyle iletilir.

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından alıcı veya satıcı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) pay alım satım bildiriminde bulunulabilir.

Ancak ilgili işlem için kamuya açık bildirim yapılmaması durumunda alıcı ve satıcının kimlikleri kesin olarak belirlenemeyebilir.

Özel emir işlemleri tek başına hissede yeni alım talebi oluştuğu veya fiyatın yükseleceği anlamına gelmez.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.