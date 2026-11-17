Borsa İstanbul'da 13 hissenin fiili dolaşım oranı değişti. 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni FDPO oranları ve şirketlerin listesi açıklandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören 13 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildi.
Yapılan güncelleme kapsamında Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET), Çitlekçi Mağazacılık Gıda (CITAS), Ecogreen Enerji (ECOGR), İhlas Haber Ajansı (IHAAS), Işık Plastik (ISKPL), Kartonsan (KARTN) , Ostim Endüstriyel Yatırım (OSTIM), Özsu Balık (OZSUB), Politeknik Metal (POLTK) , Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) , Savur GMYO (SVGYO), Teknika Plastik (TKNKA) ve Türk Altın İşletmeleri'nin (TRALT) fiili dolaşım oranları yeniden belirlendi.
13 HİSSENİN YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI
18 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak güncellenmiş oranlar şöyle:
|Pay adı
|Yeni FDPO (%)
|Geçerlilik tarihi
|Boğaziçi Beton Sanayi
|24
|18.11.2026
|Çitlekçi Mağazacılık Gıda
|9
|18.11.2026
|Ecogreen Enerji
|14
|18.11.2026
|İhlas Haber Ajansı
|28
|18.11.2026
|Işık Plastik
|33
|18.11.2026
|Kartonsan
|36
|18.11.2026
|Ostim Endüstriyel Yat.
|85
|18.11.2026
|Özsu Balık
|38
|18.11.2026
|Politeknik Metal
|13
|18.11.2026
|Prizma Press Matbaacılık
|70
|18.11.2026
|Savur GMYO
|13
|18.11.2026
|Teknika Plastik
|14
|18.11.2026
|Türk Altın İşletmeleri
|24
|18.11.2026
FİİLİ DOLAŞIM ORANINDAKİ DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?
Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin sermayesinin Borsa İstanbul'da fiilen dolaşımda kabul edilen bölümünü ifade ediyor.
Bu orandaki değişiklikler, şirketlerin fiili dolaşımdaki piyasa değerlerini ve ilgili endekslerdeki ağırlık hesaplamalarını etkileyebiliyor.
Açıklanan güncelleme 18 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Önceki oranlar tabloda yer almadığından değişikliklerin şirket bazında kaç puanlık artış veya azalışa karşılık geldiği bu verilerden belirlenemiyor.