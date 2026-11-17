Borsa İstanbul'da işlem gören 13 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildi.

Yapılan güncelleme kapsamında Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET), Çitlekçi Mağazacılık Gıda (CITAS), Ecogreen Enerji (ECOGR), İhlas Haber Ajansı (IHAAS), Işık Plastik (ISKPL), Kartonsan (KARTN) , Ostim Endüstriyel Yatırım (OSTIM), Özsu Balık (OZSUB), Politeknik Metal (POLTK) , Prizma Press Matbaacılık (PRZMA) , Savur GMYO (SVGYO), Teknika Plastik (TKNKA) ve Türk Altın İşletmeleri'nin (TRALT) fiili dolaşım oranları yeniden belirlendi.

13 HİSSENİN YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI

18 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak güncellenmiş oranlar şöyle:

Pay adı Yeni FDPO (%) Geçerlilik tarihi Boğaziçi Beton Sanayi 24 18.11.2026 Çitlekçi Mağazacılık Gıda 9 18.11.2026 Ecogreen Enerji 14 18.11.2026 İhlas Haber Ajansı 28 18.11.2026 Işık Plastik 33 18.11.2026 Kartonsan 36 18.11.2026 Ostim Endüstriyel Yat. 85 18.11.2026 Özsu Balık 38 18.11.2026 Politeknik Metal 13 18.11.2026 Prizma Press Matbaacılık 70 18.11.2026 Savur GMYO 13 18.11.2026 Teknika Plastik 14 18.11.2026 Türk Altın İşletmeleri 24 18.11.2026

FİİLİ DOLAŞIM ORANINDAKİ DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin sermayesinin Borsa İstanbul'da fiilen dolaşımda kabul edilen bölümünü ifade ediyor.

Bu orandaki değişiklikler, şirketlerin fiili dolaşımdaki piyasa değerlerini ve ilgili endekslerdeki ağırlık hesaplamalarını etkileyebiliyor.

Açıklanan güncelleme 18 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Önceki oranlar tabloda yer almadığından değişikliklerin şirket bazında kaç puanlık artış veya azalışa karşılık geldiği bu verilerden belirlenemiyor.