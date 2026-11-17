Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, CNBC-e canlı yayınında Borsa İstanbul'un teknik görünümünü, yabancı yatırımcı beklentilerini ve 2027 yılına ilişkin piyasa öngörülerini değerlendirdi.

JPMorgan'ın Türkiye hisse senedi piyasasına yönelik yatırım tavsiyesini "Nötr" seviyesinden "Ağırlık Artır"a yükseltmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Gözgör, Borsa İstanbul'daki iskontolu değerlemelerin yabancı yatırımcılar açısından fırsat oluşturabileceğini belirtti.

YABANCI YATIRIMCILARIN RADARINDA 4 SEKTÖR VAR

Borsa İstanbul'da hem endeks hem de sektör bazında düşük değerlemeler bulunduğunu ifade eden Gözgör, hisselerin iskontolu olmasının tek başına yükseliş için yeterli olmadığını vurguladı.

Yabancı yatırımcıların önümüzdeki dönemde seçici hareket etmesini bekleyen Gözgör, 2027 yılında ekonomik normalleşme süreci ve sermaye piyasalarına yönelik düzenlemelerin etkisiyle yabancı sermaye girişlerinin kademeli olarak artabileceğini söyledi.

Gözgör'e göre yabancı yatırımcıların öncelikli olarak takip edebileceği sektörler şöyle:

Bankacılık

Havacılık

Perakende

Holdingler

Bu sektörlerdeki şirketlerin yabancı yatırımcı ilgisinden yararlanabileceğini belirten Gözgör, yükselişin piyasanın geneline yayılmasının zaman alabileceğine dikkat çekti.

BIST 100'DE 12.500 PUAN KRİTİK EŞİK

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü de değerlendiren Gözgör, eylül ortasından itibaren yaşanan ve yaklaşık yüzde 30'a ulaşan düşüşün sona erdiğine yönelik ilk sinyallerin görülmeye başladığını ifade etti.

Endekste taban oluşumu gözlemlediklerini belirten Gözgör, olası yükseliş hareketinin teyit edilmesi için 12.500 puanın üzerinde kapanış yapılması gerektiğini söyledi.

BIST 100 endeksinin bu seviyeyi test edebileceğini ancak mevcut görünümde güçlü ve kesintisiz bir yükseliş için yeterli ivmenin bulunmadığını değerlendirdi.

BORSA İSTANBUL'DA 14.000-15.000 PUAN BEKLENTİSİ

Gözgör, BIST 100 endeksinin 12.500 puan seviyesine ulaşmasının ardından bir süre yatay hareket edebileceğini belirtti.

Piyasada daha güçlü bir toparlanmanın oluşması halinde 14.000-15.000 puan bölgesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ancak söz konusu seviyelere kısa sürede ve kesintisiz bir yükselişle ulaşılmasını beklemediğini, toparlanmanın kademeli gerçekleşebileceğini vurguladı.

İŞLEM HACMİ 300 MİLYAR TL'DEN 160 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanabilmesi için piyasa likiditesinin iyileşmesi gerektiğini belirten Gözgör, işlem hacmindeki düşüşe dikkat çekti.

Eylül ayı başında günlük 250-300 milyar TL seviyelerine ulaşan işlem hacminin son dönemde ortalama 150-160 milyar TL'ye gerilediğini söyledi.

İşlem hacmindeki bu zayıflamanın piyasadaki toparlanma hareketini sınırlayan unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

2027'DE YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ ARTABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla gerçekleştireceği görüşmelerin Türkiye piyasalarına yönelik ilgiyi destekleyebileceğini belirten Gözgör, şirketlerin iskontolu değerlemelerinin de yabancı yatırımcı açısından önemli olduğunu söyledi.

Bununla birlikte yabancı sermaye girişlerinin kalıcı hale gelebilmesi için likidite koşullarının ve yatırım ortamının iyileşmesi gerektiğini vurguladı.

Gözgör, 2027 yılında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki ağırlıklarını artırabileceğini ancak bunun hızlı ve piyasanın tamamına yayılan bir yükselişten ziyade seçici ve kademeli bir toparlanma şeklinde gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

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