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Phillip Capital, Türk Telekom (TTKOM) hisselerine ilişkin hedef fiyat ve yatırım tavsiyesini açıkladı. Aracı kurum, hisse için 89,13 TL hedef fiyat belirlerken yüzde 74,42 prim potansiyeli öngördü.

Phillip Capital, 16 Kasım 2026 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) hisselerine yönelik hedef fiyat değerlendirmesini paylaştı.

Aracı kurum, TTKOM için hedef fiyatını 89,13 TL, yatırım tavsiyesini ise "Endeks üstü getiri" olarak belirledi.

Değerlendirmede esas alınan 51,10 TL'lik son fiyata göre hissede yüzde 74,42 oranında yükseliş potansiyeli hesaplandı.

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PHİLLİP CAPİTAL TTKOM HEDEF FİYATI

Aracı kurum Phillip Capital
Hisse kodu TTKOM
Hedef fiyat 89,13 TL
Son fiyat 51,10 TL
Tavsiye Endeks üstü getiri
Prim potansiyeli %74,42
Açıklanma tarihi 16 Kasım 2026

Phillip Capital'in belirlediği hedef fiyat, değerlendirmeye esas alınan son fiyatın 38,03 TL üzerinde bulunuyor.

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Aracı kurumun "Endeks üstü getiri" tavsiyesi, TTKOM hissesinin ilgili gösterge endekse kıyasla daha yüksek performans gösterebileceği beklentisini yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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