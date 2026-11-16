Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre 16 Kasım 2026 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, geri alım işlemleri için azami 100 milyon TL fon ayrılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19 Mart 2025 ve 22 Eylül 2026 tarihli ilke kararları çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararının öne çıkan detayları şu şekilde belirlendi:

• Azami Pay Miktarı: Geri alıma konu edilebilecek üst sınır, 4.000.000 TL nominal değere karşılık gelen 4.000.000 adet pay olarak tespit edildi.

• Ayrılan Fon Tutarı: Geri alım işlemleri için kullanılacak kaynağın tamamı şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 100.000.000 TL olarak belirlendi.

• Program Süresi: Geri alım programı, Yönetim Kurulu onay tarihi olan 16 Kasım 2026 itibarıyla 1 ay boyunca geçerli olacak.

İLK GENEL KURULDA PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULACAK

Sun Tekstil Yönetim Kurulu, mevcut piyasa koşullarının değerlendirilerek gerek görülmesi halinde Borsa İstanbul Ana Pazar’da gerçekleştirilecek alım işlemleri için şirket yönetimini yetkilendirdi.

Alınan karar doğrultusunda yapılacak işlemlerin KAP üzerinden özel durum açıklamalarıyla yatırımcılara duyurulacağı ve geri alım programının şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı bildirildi.

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