Borsa İstanbul'da işlem gören Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), Pusula Portföy tarafından yönetilen fondaki şirket paylarının borsa dışında devredildiğini açıkladı. Toplam 17,6 milyon TL nominal değerli payın devriyle iki ortağın şirketteki pay oranları yükselirken fonun Gülermak sermayesinde payı kalmadı. Şirket, işlemler sonucunda yönetim kontrolünde değişiklik yaşanmadığını bildirdi.

GLRMK'DA 17,6 MİLYON TL NOMİNAL DEĞERLİ PAY DEVREDİLDİ

KAP açıklamasına göre pay devirleri Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. lehine gerçekleşti.

Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.

Devralınan pay: 8.787.434,34 TL nominal

Önceki pay tutarı: 153.694.021,00 TL

Yeni pay tutarı: 162.481.455,34 TL

Önceki sermaye payı: %47,64

Yeni sermaye payı: %50,37

Önceki oy hakkı: %60,97

Yeni oy hakkı: %61,91

Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.

Devralınan pay: 8.824.123,80 TL nominal

Önceki pay tutarı: 70.395.453,00 TL

Yeni pay tutarı: 79.219.576,80 TL

Önceki sermaye payı: %21,82

Yeni sermaye payı: %24,56

Önceki oy hakkı: %28,49

Yeni oy hakkı: %29,43

Böylece iki ortağın toplam sermaye payı yüzde 69,46'dan yüzde 74,93'e yükseldi.

PUSULA PORTFÖY FONUNUN GLRMK'DA PAYI KALMADI

Gerçekleştirilen devirlerin ardından Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un Gülermak sermayesinde payı kalmadı.

Şirket, işlemlerin fonun ayni tasfiyesi kapsamında borsa dışında gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayni tasfiye kapsamında yapılan devirler, payların nakde çevrilerek borsada satılmasından farklı olarak varlıkların doğrudan devredilmesini ifade ediyor.

GÜLERMAK'IN YÖNETİM KONTROLÜNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Gülermak, pay devirlerinin şirketin yönetim kontrolünde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını açıkladı.

Böylece ortakların sermaye ve oy hakkı oranları yükselmesine rağmen şirketin yönetim kontrolü mevcut yapısıyla devam etti.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Şirketimizin 11.11.2026 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Genel Bilgi Formu'nda pay sahibi olarak yer alan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un (Hisse Senedi Yoğun Fon) portföyünde bulunan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. paylarının devri amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaların sürdürüldüğü kamuya duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilgili fonun portföyünde bulunan Şirket paylarının fonun ayni tasfiyesi kapsamında borsa dışında devirleri gerçekleşmiştir.

Söz konusu devir kapsamında pay sahibimiz Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. 8.787.434,34 TL nominal değerli pay devralmış olup, Şirket sermayesindeki payı 153.694.021,00 TL'den (%47,64) 162.481.455,34 TL'ye (%50,37), oy hakkı oranı ise %60,97'den %61,91'e yükselmiştir. Pay sahibimiz Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ise 8.824.123,80 TL nominal değerli pay devralmış olup, Şirket sermayesindeki payı 70.395.453,00 TL'den (%21,82) 79.219.576,80 TL'ye (%24,56), oy hakkı oranı ise %28,49'dan %29,43'e yükselmiştir. Devir sonrasında Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un Şirketimiz sermayesinde payı kalmamıştır.

Söz konusu devir nedeniyle Şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.