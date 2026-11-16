Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT), Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada uluslararası faaliyetlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Şirket, Mısır merkezli Sky Vision Airlines'ın Hitit tarafından geliştirilen yazılım çözümleriyle operasyonlarına başladığını bildirdi.

HTTBT'DEN MISIR'DA 5 YILLIK İŞ BİRLİĞİ

KAP açıklamasına göre Sky Vision Airlines, beş yıllık sözleşme kapsamında Hitit'in Crane markalı teknoloji çözümlerinden yararlanacak.

Anlaşma kapsamında hava yolu şirketine sunulacak hizmetler şu alanları kapsıyor:

Yolcu hizmetleri

Operasyonel planlama

İş performansı yönetimi

Mobil uygulamalar

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz, bir kamu kurumu ile "Ağ Güvenlik Altyapısının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi İşi" kapsamında toplam 640.000 USD (32.181.120 TL) bedelli sözleşme imzalamıştır.

Söz konusu sözleşme kapsamında, ilgili kamu kurumunun ağ güvenlik altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmet ve çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.