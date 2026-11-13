Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre toplam 11.554.000,00 TL bedelli proje kapsamında tüm teslimat ve faturalandırma süreçleri eksiksiz olarak tamamlandı.

SÖZLEŞME AĞUSTOS AYINDA İMZALANMIŞTI

Söz konusu iş birliğine ilişkin ihale sözleşmesi, Link Bilgisayar ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 13 Ağustos 2026 tarihinde imzalanmış ve aynı gün kamuoyuna duyurulmuştu.

Üç aylık uygulama takviminin ardından sistem entegrasyonu ve saha teslimatları bitirilerek proje resmen devreye alındı.

Proje kapsamında sağlanan yeni nesil yüz tanıma kamera teknolojilerinin, kent güvenliği iletişim altyapısını güçlendirdiği ve kamu güvenliği birimlerinin operasyonel kapasitesini artırdığı vurgulandı.

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